Le berline elettriche e i SUV rappresentano la forma più importante di elettrificazione dei trasporti. Tuttavia, altre tecnologie di elettrificazione includono veicoli elettrici leggeri (come i pick-up leggeri), flotte commerciali elettrificate (come veicoli per le consegne e autoarticolati), autobus e treni pubblici elettrificati e aerei elettrici.

I vantaggi della riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas serra dei veicoli elettrici sono ben noti ma, come per le attrezzature elettriche agricole, anche il trasporto elettrico può contribuire a ridurre l'inquinamento acustico. Le batterie dei veicoli elettrici potrebbero anche essere impiegate un giorno come forma di accumulo di energia per le reti elettriche.