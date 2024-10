Che cos'è il costo livellato dell'energia (LCOE)?

Tecnologie e risorse energetiche diverse hanno ciascuna un LCOE diverso. Per più di un decennio, l'LCOE delle fonti di energia rinnovabile come l'energia solare, l'energia eolica onshore e l'energia eolica offshore è diminuito precipitosamente a causa dell'innovazione, delle crescenti economie di scala e del sostegno governativo. Ad esempio, il LCOE dell'energia eolica onshore è sceso da una media di 135 dollari per MWh nel 2009 a meno della metà nel 2024. Nello stesso periodo, il prezzo medio dell'energia solare fotovoltaica su larga scala è crollato da 359 dollari per MWh a 61,4dollari.

L'LCOE dell'energia geotermica non ha registrato un calo altrettanto grande, a causa dei costi di capitale relativamente elevati rispetto ad altre tecnologie di energia rinnovabile. Tuttavia, i prezzi potrebbero scendere ancora in futuro, grazie a nuove iniziative come l'Enhanced Geothermal Energy Shot, un programma di ricerca del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

Queste tendenze al ribasso contribuiscono a rendere le fonti di energia rinnovabile più competitive con la generazione a gas e carbone, che hanno LCOE fino a 228 e 168 USD, sostenendo quindi la transizione energetica globale. I conflitti geopolitici hanno contribuito all'aumento dei costi dei combustibili fossili e dei prezzi dell'elettricità, aumentando ulteriormente l'attrattiva dei progetti di energia rinnovabile.

La pandemia di COVID-19 e le conseguenti interruzioni della catena di approvvigionamento hanno livellato il calo dei prezzi dei costi delle energie rinnovabili. Tuttavia, entro il 2024, le sfide della catena di approvvigionamento sono state risolte secondo «Levelized Cost of Energy+», un rapporto annuale LCOE della società di servizi finanziari Lazard. Come negli anni precedenti, gli analisti dell'azienda hanno concluso che «la competitività in termini di costi delle energie rinnovabili porterà alla continua sostituzione della generazione convenzionale e a un mix energetico in evoluzione».