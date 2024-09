Nell'esplorazione delle opzioni tecnologiche di integrazione, l'azienda ha considerato la soluzione IBM Cloud Pak for Integration, ottimizzata per l'implementazione su Red Hat OpenShift su qualsiasi ambiente cloud o IT. Tra le sue considerazioni, Horizon Power ha esaminato aspetti come la facilità di sviluppo e configurazione e ha scelto IBM in base alle sue prestazioni in queste aree e all'approccio collaborativo.

"IBM ha incontrato il nostro team per alcuni giorni e ha dimostrato tutti i casi d'uso che avevamo richiesto", afferma Parimi. "Il prodotto si è comportato molto bene e anche il prezzo era interessante. Il componente di integrazione delle applicazioni della soluzione IBM Cloud Pak for Integration ha funzionalità fantastiche che includono modelli preesistenti, il che ci dà l'opportunità di eseguire più configurazioni e meno personalizzazioni".

Anche la componente di messaggistica aziendale all'interno della soluzione IBM Cloud Pak for Integration è stato molto interessante. "La gestione degli errori in termini di consegna garantita dei messaggi è fondamentale. Per noi è molto importante garantire che le informazioni vengano scambiate in modo affidabile", afferma Parimi.

L'installazione e la configurazione della soluzione di integrazione IBM facevano parte di uno sforzo più grande da parte di Horizon Power per creare un ambiente IT sottostante ad alta disponibilità. L'intero progetto è durato 3–4 mesi e includeva la configurazione dello storage e di altre dipendenze, sostenuta da standard di best practice e modelli. La soluzione attualmente è ospitata on-premise.