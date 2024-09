In passato, l'implementazione di un progetto di questo tipo avrebbe obbligato i funzionari ministeriali di Ajman a recarsi presso ciascun ente, verificarne le capacità ed effettuare l'integrazione punto per punto.Alcuni enti dispongono di sistemi di vecchia generazione, potenzialmente forieri di problemi.Utilizzando la soluzione IBM, Digital Ajman è stata in grado di integrare tutte le parti in causa con Ajman Pay, collegandoli poi alle banche locali addette alle attività di regolazione e riconciliazione.

La seconda integrazione significativa è il pacchetto di servizi «Bait Amer», uno dei progetti più importanti e avanzati di Digital Ajman.Questa integrazione semplifica la procedura per la costruzione di una nuova abitazione e la richiesta dei relativi permessi, mettendo in connessione l'ufficio di pianificazione urbanistica con i vari uffici responsabili per l'allaccio alle fogne, alla rete elettrica, alla rete idrica e così via.In passato per la costruzione di una nuova casa erano necessari ben 17 passaggi con i vari uffici.Oggi, grazie a Bait Amer, ne bastano cinque.