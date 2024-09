CVS Health desiderava trasformare il proprio business, ma si è resa conto che non sarebbe stato possibile riuscirci senza comprendere e integrare l'intero ecosistema. Ha adottato una prospettiva "esterna" per comprendere le esigenze delle persone che assistono e per capire quali dati sarebbero stati necessari per guidare la trasformazione. Avrebbero dovuto sviluppare una strategia incentrata sulle API e un ecosistema di API con la flessibilità necessaria per adattarsi a diversi ambienti: on premise, cloud privato e vari cloud pubblici.