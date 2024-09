Tabadul ha deciso di modernizzare il proprio ambiente applicativo migrando verso un'architettura di microservizi basata sulla tecnologia IBM® Cloud Pak for Integration. "IBM Cloud è il motivo principale per cui abbiamo deciso di cambiare architettura", afferma Alsuwaid. "Ci offre funzionalità di gestione dei container in modo da poter crescere in base alle nostre necessità."

Tabadul ha ingaggiato IBM Cloud Integration Expert Labs per progettare il suo nuovo ambiente di microservizi e IBM Business Partner Saudi Business Machines (SBM) per fornire una suite completa di servizi di consulenza, implementazione, integrazione, supporto e trasferimento delle conoscenze.

"La missione principale di SBM è fornire soluzioni innovative in grado di potenziare i nostri clienti", afferma Amr Kalil, Direttore del gruppo software IBM presso SBM. "Abbiamo consigliato Cloud Pak perché sapevamo che aveva il potenziale per migliorare notevolmente la velocità di sviluppo e l'agilità per Tabadul."

Sulla base del progetto di soluzione del team IBM, SBM ha implementato i cluster IBM Cloud negli ambienti di sviluppo, test, produzione e disaster recovery di Tabadul, incorporando la tecnologia IBM App Connect Enterprise nella piattaforma Cloud Pak per le connessioni con sistemi esterni.

"La spina dorsale di Tabadul è l'integrazione", afferma Alsuwaid. “Nella nostra attività abbiamo a che fare con agenzie governative, aziende e altri soggetti esterni, quindi abbiamo bisogno di un solido livello di integrazione in grado di gestire un numero enorme di transazioni. Utilizziamo App Connect per sviluppare le integrazioni tra le parti il più rapidamente possibile."

La tecnologia IBM API Connect nell'offerta Cloud Pak funge da piattaforma flessibile dell'architettura per l'esposizione e la gestione delle API nel nuovo ambiente. Infine, la soluzione include la tecnologia IBM DataPower Gateway all'interno della piattaforma Cloud Pak per salvaguardare e ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro attraverso i canali incorporati nell'architettura di Tabadul.