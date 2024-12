Soluzioni per il settore delle risorse naturali

Scalare la trasformazione digitale per le aziende che si occupano di risorse naturali non è più facoltativo, bensì è necessario. Le aziende devono affrontare una combinazione di obiettivi aziendali, come la riduzione dei costi operativi, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, il rispetto della conformità normativa e la crescita organica.

L'architettura open AI e l'hybrid cloud di IBM accelerano la business transformation ampliando l'accesso all'innovazione, implementando su larga scala e offrendo scelte di alta qualità. L'introduzione dell'AI e dell'automazione aiuta a creare workflow intelligenti nella gestione dei progetti e ad adottare piattaforme di settore per creare insieme ai partner lungo la supply chain.

Esplora i modi in cui IBM può aiutare le aziende nel settore delle risorse naturali a raggiungere gli obiettivi in specializzazioni quali le risorse idriche, i piani di conservazione, la consulenza ambientale, la riduzione delle emissioni di carbonio, la correzione e molto altro.