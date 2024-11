Cos'è il monitoraggio Kubernetes?

Di seguito sono riportate alcune best practice da tenere in considerazione per monitorare con successo gli ambienti Kubernetes.

Usa Kubernetes DaemonSets: i DaemonSets consentono di distribuire un agente che monitora ogni nodo del suo ambiente Kubernetes e tutte le risorse su quel nodo nell'intero cluster Kubernetes. I Daemons aiutano a garantire che gli host appaiano e siano pronti a fornire metriche.



Fai un uso intelligente delle etichette: la creazione di uno schema di etichettatura logico, coerente e coerente semplifica l'identificazione dei diversi componenti da parte dei team DevOps e consente di ottenere il massimo valore dal monitoraggio di Kubernetes.



Use Service Discovery: Service Discovery per Google Kubernetes Engine (GKE) ti consente di monitorare continuamente le sue applicazioni anche se non sai dove sono in esecuzione. Adatta automaticamente la raccolta delle metriche ai container in movimento per una comprensione più completa dello stato di salute di un cluster.



Imposta alert e notifiche: configura alert per metriche critiche, come l'utilizzo della CPU o della memoria, e ricevi una notifica quando tali metriche raggiungono determinate soglie. Gli strumenti di monitoraggio con avvisi intelligenti aiutano a minimizzare lo stress da avvisi eccessivi, in quanto inviano avvisi solo per eventi o cambiamenti significativi.



Monitor gli elementi del piano di controllo: il monitoraggio regolare degli elementi del piano di controllo Kubernetes, come il server API, kube-dns, kubelet, kube-proxy, etcd e controller manager, garantisce che i servizi cluster funzionino senza problemi.



Monitora l'esperienza utente: anche se non viene misurato in modo nativo nella piattaforma Kubernetes, il monitoraggio dell'esperienza utente può talvolta segnalare i problemi prima che vengano rilevati all'interno del cluster.



Utilizza strumenti integrati e open source: indipendentemente dai tuoi casi d'uso, sfrutta gli strumenti di monitoraggio Kubernetes integrati, come Kubernetes Dashboard, cAdvisor (Container Advisor) e Kube-state-metrics, nonché gli strumenti open source più comuni, tra cui Prometheus, Grafana, Jaeger ed Elastic Stack (precedentemente ELK Stack). Oltre all'implementazione, alla risoluzione dei problemi e al monitoraggio, questi strumenti offrono funzioni aggiuntive come la visualizzazione dei dati e la raccolta e l'archiviazione di metriche di serie temporali da varie fonti.

Utilizza una soluzione di monitoraggio K8s basata su SaaS: per semplificare la gestione, lo sviluppo dell'infrastruttura e i costi di Kubernetes, oltre a ricevere aggiornamenti regolari, utilizza un sistema di monitoraggio basato su SaaS con automazione integrata anziché on-premise.