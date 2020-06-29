8 trucchi e suggerimenti per Kubernetes

Sono disponibili molti editor diversi per scrivere file YAML, ma ci sono molte occasioni in cui potrebbe essere necessario modificare rapidamente uno YAML generato mentre si lavora su un terminale. Questo è un luogo ideale per utilizzare il nostro fidato vi, l'editor di testo originariamente creato per il sistema operativo Unix.

L'editor vi è ben documentato e ha il supporto di una vivace comunità open source. Uno dei problemi dell'editor vi durante la creazione di file YAML, però, è la gestione degli spazi. Serve un modo per fare l'indentazione con le tabulazioni e l'allineamento con gli spazi. L'uso di tabulazioni invece di spazi per lo spazio bianco ha sempre creato problemi di sintassi durante la scrittura di file YAML (ad esempio, ottenere il YAML a 2 spazi come predefinito quando si preme Invio).

La soluzione? Crea un file ~/.vimrc con queste righe prima di creare file YAML con l'editor vi per facilitare la modifica: