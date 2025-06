Che cos'è Knative?

Il componente Eventing di Knative consente di attivare, attraverso eventi differenti, i propri servizi e funzioni basati su container. Knative mette in coda e invia quegli eventi ai container appropriati, per cui non è necessario scrivere script o implementare middleware per la funzionalità. Knative gestisce inoltre i canali, code di eventi tra cui gli sviluppatori possono scegliere, e il bus, una piattaforma di messaggistica che invia eventi ai container. Consente inoltre agli sviluppatori di configurare feed, che collegano un evento a un'azione che deve essere eseguita dai loro container.

Le sorgenti di Event di Knative rendono più facile per gli sviluppatori creare connessioni con produttori di eventi di terze parti. Eventing di Knative crea automaticamente la connessione al produttore di eventi e instrada gli eventi generati. Non serve capire come farlo a livello di codice: Knative pensa a tutto.