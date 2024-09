La maggior parte dei clienti ExaVault esegue trasferimenti di file automatizzati da sistema a sistema, come lo spostamento di dati da un sistema punto vendita a una piattaforma di analytics o a un sistema di gestione degli inventari. L'API di ExaVault gestisce una media di 35.000 richieste al minuto e oltre 50 milioni di chiamate giornaliere. Sebbene i trasferimenti di file siano automatizzati, le parti su entrambi i lati del trasferimento si affidano a queste automazioni per prendere decisioni aziendali.

Se il nostro servizio viene meno, i nostri clienti inizieranno a perdere denaro”, afferma Ordal.

La posta in gioco è alta per i singoli clienti ExAvault, ognuno dei quali utilizza ExAvault in un modo leggermente diverso, spesso creando funzionalità personalizzate tramite l'API per sviluppatori. Non è l'intera clientela di ExaVault a essere colpita da tutti i problemi, anzi, spesso è solo un singolo cliente a subire un rallentamento. Ma in questo caso, il team di ExaVault deve essere in grado di vedere cosa sta riscontrando il cliente ed eseguire il debug del problema.

Prima di passare alla soluzione IBM® Instana Observability, ExaVault utilizzava un sistema di monitoraggio che rendeva quasi impossibile ottenere informazioni granulari specifiche per il cliente. "Non riuscivamo a taggare le transazioni con il loro ID utente e quindi a filtrare il problema specifico del cliente," spiega Tom Fite, Senior Backend Engineer di ExaVault. I problemi specifici dei clienti possono andare completamente persi: se un singolo cliente sta subendo un rallentamento, non verrà affatto visualizzato in un sistema di monitoraggio che fornisce solo una visione olistica.