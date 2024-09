Produrre e distribuire notizie, intrattenimento e contenuti educativi di alta qualità a telespettatori e lettori internazionali significa gestire centinaia di sistemi informativi diversi e ottimizzarli per supportare la migliore esperienza del pubblico.

Per PRISA la performance è fondamentale. I problemi delle applicazioni possono avere un impatto immediato e negativo sulla percezione del marchio da parte dei consumatori. "Una differenza di tempo di un secondo nella visualizzazione dei contenuti fa un'enorme differenza per l'esperienza del nostro pubblico", afferma Jorge Tome Hernando, Director of IT Architecture, Operations, Security and Workplace di PRISA Tecnologia.

PRISA ha adottato tecnologie cloud-native per garantire scalabilità e agilità, ma l'azienda disponeva ancora di numerosi sistemi basati su tecnologie tradizionali. "La gestione delle prestazioni in ambienti così complessi è davvero difficile", afferma Hernando. “Ci sono svariati elementi e dipendenze. Quando abbiamo un problema di prestazioni, cercare di trovare la causa principale è difficile e richiede molto tempo”.

Nonostante disponesse di diverse soluzioni di monitoraggio, PRISA non disponeva di visibilità end-to-end su applicazioni, infrastruttura e servizi sottostanti necessari per garantire le prestazioni delle applicazioni. "Avevamo informazioni dettagliate su come funzionava la nostra infrastruttura", spiega Hernando. “Ma non avevamo una visione chiara dei processi delle tecnologie sovrapposte. Comprendere le relazioni tra i vari elementi è stato piuttosto difficile».