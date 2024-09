Entro il Black Friday nel 2020, GittiGidiyor aveva già imparato molto sull'utilizzo della soluzione Instana per aumentare affidabilità e prestazioni nonostante la rapida crescita del business. Sulla base delle proiezioni dell'azienda per l'aumento dell'attività e delle informazioni ottenute da Instana sui livelli di risorse necessari per soddisfare determinati volumi di attività, GittiGidiyor ha sviluppato un piano proattivo per scalare l'infrastruttura e mantenere il sito in funzione.

Il team ha creato una dashboard personalizzata in cui era possibile monitorare la latenza in tempo reale, sia all'interno del sistema di pagamento che nelle risposte delle applicazioni dei partner. Ad esempio, il sistema di pagamento interagisce con una qualsiasi delle numerose banche partner per agevolare gli acquisti. Durante il Black Friday, mentre il team monitorava la latenza, ha rilevato quando i tempi di risposta di determinate banche iniziavano a rallentare e ha indirizzato le transazioni verso altre al volo. Ciò ha mantenuto gli acquisti in movimento, permettendo agli acquirenti di procedere con le loro operazioni e aiutando GittiGidiyor a intercettare l'enorme potenziale della giornata.

Portare l'osservabilità in un'architettura flessibile e modernizzata aiuta a garantire di ottenere tutti i vantaggi di tale flessibilità. Yarimtepe lo spiega perfettamente: "Se decidiamo di migrare, di operare su un'altra infrastruttura, basta una sola persona per capire cosa sta succedendo. Senza questa soluzione, avremmo bisogno di un ingegnere di sistema, un SRE, uno sviluppatore, magari un architetto e un ingegnere di rete, dovremmo eseguire un dump TCP per controllare tutte le dipendenze e assicurarci che non ci siano problemi. Ora ci basta una sola persona". Per questo motivo, il team ha ottenuto preziosi risparmi di tempo, accelerando al tempo stesso i cambiamenti che migliorano le prestazioni aziendali.

Dal punto di vista dello sviluppo, la trasparenza raggiunta da GittiGidiyor rende i requisiti più chiari per gli stakeholder e contribuisce a rendere gli sprint più produttivi, accelerando i tempi di implementazione. Secondo Akgül, "Ci aiuta a capire come perfezionare i nostri progetti e come comunicare i percorsi tra i microservizi al team di sviluppo. E aiuta anche con le convalide post-distribuzione. Possiamo verificare più facilmente se abbiamo ottenuto il risultato previsto."

Lo stesso vale per l'attività di GittiGidiyor nel suo complesso. L'osservabilità aiuta ad allineare le prestazioni alle aspettative. Pertanto, poiché il commercio online continua a crescere, ora GittiGidiyor è ben attrezzato per gestire qualunque momento di alta stagione dell'anno.