L'analisi delle vibrazioni (o monitoraggio delle vibrazioni) è un potente strumento diagnostico per identificare, monitorare e prevenire guasti meccanici nelle macchine rotanti e alternative. È un componente essenziale dei programmi di manutenzione predittiva, che consente ai tecnici di rilevare lo sviluppo di problemi nell'attrezzatura prima che causino costosi tempi di inattività non pianificati o guasti catastrofici.

L'analisi delle vibrazioni, un componente dei sistemi di condition monitoring, utilizza sensori di vibrazione per misurare le frequenze di un asset e rilevare anomalie che possono indicare un problema. Fondamentalmente, l'analisi delle vibrazioni è lo studio dei movimenti oscillatori delle macchine e dei loro componenti attorno a un punto di equilibrio stabilito. Queste oscillazioni possono derivare da una serie di problemi, tra cui squilibri, disallineamenti, allentamenti, alberi piegati e difetti dei cuscinetti, tra gli altri.

Misurando e analizzando le vibrazioni delle macchine, i tecnici possono valutare meglio lo stato di salute e le prestazioni dell'attrezzatura, consentendo loro di individuare i problemi e attuare azioni correttive. E poiché i componenti rotanti e alternativi (ad esempio, motori, compressori, pompe ecc.) tendono a vibrare più intensamente e più rumorosamente con l'avanzare dell'età, l'analisi delle variazioni di vibrazione può aiutare i responsabili della manutenzione a monitorare le condizioni della macchina in tempo reale e a identificare in modo proattivo l'usura e i danni agli asset.