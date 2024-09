Spendrups ha iniziato il percorso implementando le soluzioni IBM Maximo Manage, Mobile e Scheduler e intraprendendo una formazione a livello aziendale. In tre siti, il team di manutenzione si è concentrato sulla creazione di pratiche di lavoro nuove, condivise, standardizzate e sull'apprendimento di come ottenere il massimo vantaggio dal software Maximo. Enfo ha fornito indicazioni su come implementare e configurare Maximo per consentire operazioni standardizzate in tutta l'azienda, sulla base dell'esperienza acquisita durante più implementazioni di successo.

L'avvio del percorso verso una nuova serie di best practice si è basato sia sul coinvolgimento del personale che sull'implementazione di Maximo. In sostanza, le metodologie di lavoro e le soluzioni Maximo lavorano fianco a fianco mentre Spendrups trasforma i suoi programmi di manutenzione.

"In passato, ad esempio, potevo dire che c'erano impatti sulla produzione causati dall'affidabilità delle attrezzature, ma avevo difficoltà a vedere o capire da dove provenissero tali impatti a causa della mancanza di dati", afferma Melin. "Ma la semplice modifica dei sistemi non cambia la realtà ed era essenziale adottare una nuova mentalità, con la manutenzione preventiva basata sulle condizioni come best practice."



Spendrups ha investito in moderne attrezzature di produzione, che forniscono dati completi sulle prestazioni. "Certamente possedevamo i dati e Maximo è la piattaforma giusta per aiutarci ad acquisirli e utilizzarli", riferisce Melin. "Per la prima volta, con Maximo abbiamo creato una piattaforma strategica che ci aiuta ad analizzare questa ricchezza di informazioni e a dirigere i nostri team di manutenzione nel modo più efficace possibile."

Grazie alle tecnologie Maximo, Spendrups crea ora programmi di manutenzione basati su dati fruibili raccolti dalle attrezzature di produzione, aiutando il team a migliorare l'affidabilità affrontando il lavoro più urgente come priorità. Da semplici avvisi, come una macchina che segnala un filtro bloccato, a complesse analisi delle tendenze delle prestazioni, Spendrups può intraprendere azioni di manutenzione positive basate su dati reali.