Strategia di gestione del ciclo di vita degli asset: qual è l'approccio migliore per la tua azienda?

Gli asset sono il motore di qualsiasi azienda di successo, dai programmi software pensati per soddisfare le esigenze uniche di un'impresa a un gasdotto che si estende attraverso gli oceani. Una delle decisioni strategiche più importanti che un leader aziendale possa prendere riguarda il modo in cui prendersi cura di questi asset nel corso del loro ciclo di vita.
Che tu sia una piccola impresa con pochi asset o una grande società con uffici in tutto il mondo, la gestione del ciclo di vita degli asset, o ALM, è una parte fondamentale delle tue operazioni. Ecco cosa devi sapere per costruire una strategia di successo.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Per prima cosa, parliamo di cosa sia un asset e perché sia così importante. Le aziende utilizzano gli asset per creare valore. Esistono molti tipi diversi di asset, sia fisici che non fisici. Esempi di asset fisici includono attrezzature, edifici per uffici e veicoli. Gli asset non fisici includono proprietà intellettuale, marchi e brevetti.
Ogni asset acquisito da un'azienda attraversa sei fasi principali nel corso della sua vita, richiedendo una pianificazione attenta della manutenzione e tattiche di gestione per garantire ai proprietari un forte ritorno sull'investimento.
Le seguenti sono le sei fasi della gestione del ciclo di vita degli asset:
Quando hai investito il tuo sudato capitale nell'acquisizione degli asset, è importante mantenerli attivi ai massimi livelli il più a lungo possibile. Sistematizzare ed eseguire una strategia efficace di gestione degli asset può generare una vasta gamma di benefici per la tua organizzazione, tra cui i seguenti:
A causa della crescente complessità della manutenzione degli asset e delle tecnologie necessarie per costruire una strategia di manutenzione efficace, molte aziende utilizzano la gestione degli asset, unita a un solido sistema di gestione computerizzato e avanzate funzionalità di tracciamento degli asset per gestire i loro asset più preziosi.
I sistemi di gestione degli asset aziendali (EAM) sono una componente della strategia di gestione del ciclo di vita degli asset che combina software, sistemi e servizi di gestione degli asset per allungare la durata degli asset e aumentare la produttività. Molti si affidano a un CMMS per monitorare gli asset in tempo reale e raccomandare la manutenzione quando necessario. I sistemi EAM di alto livello monitorano le prestazioni degli asset e mantengono un registro storico delle attività critiche, come quando sono stati acquistati, quando sono stati riparati l'ultima volta e quanto sono costati a un'organizzazione nel tempo.
I sistemi di gestione della manutenzione computerizzati (CMMS) sono sistemi software che mantengono un database delle operazioni di manutenzione di un'organizzazione e aiutano ad estendere la durata degli asset. Molte industrie dipendono dal CMMS come componente dell'EAM, tra cui manifattura, produzione di petrolio e gas, generazione di energia, costruzione e trasporti. Una delle caratteristiche più apprezzate del CMMS è la sua capacità di individuare le opportunità per le aziende di eseguire una manutenzione preventiva regolare sui loro asset più preziosi.
La manutenzione preventiva aiuta a prevenire il guasto imprevisto di un asset, raccomandando le attività di manutenzione in base a un record storico e alle metriche di prestazioni attuali. In parole povere si tratta di riparare le cose prima che si rompano. Attraverso machine learning, analytics e il monitoraggio predittivo dello stato di salute degli asset, le Strategie di gestione del ciclo di vita degli asset ottimizzano la manutenzione e riducono i rischi di affidabilità per le Operazioni di stabilimento o azienda. I sistemi EAM e un CMMS progettati per supportare la manutenzione preventiva possono contribuire a garantire operazioni stabili, garantire la conformità e risolvere i problemi che incidono sulla produzione, prima che si verifichino.
Il monitoraggio degli asset è un'altra componente importante della strategia di gestione del ciclo di vita degli asset. Come EAM e CMMS, anche le funzionalità di monitoraggio degli asset sono migliorate negli ultimi anni grazie a scoperte tecnologiche. Ecco alcune delle tecnologie più efficaci disponibili oggi per tracciare gli asset.
Molte delle attuali soluzioni di gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) utilizzano tecnologia all'avanguardia come dati in tempo reale forniti tramite IoT, analisi e monitoraggio potenziati dall'AI, funzionalità basate su cloud e potente automazione che può aiutare a semplificare i workflow. La gestione degli asset aziendali con IBM® Maximo Application Suite aiuta le aziende a ottimizzare le prestazioni degli asset, prolungarne la durata e ridurre il tempo di inattività e i costi. È una piattaforma completamente integrata che utilizza strumenti di analytics avanzati e dati IoT per migliorare la disponibilità operativa e individuare opportunità di eseguire la manutenzione preventiva.
Trova il miglior software di asset performance management (APM) per le tue esigenze.
Scopri come la tua organizzazione può ottenere un valore significativo utilizzando IBM Maximo per gestire i propri asset.
Aumenta il tempo di attività, migliora la produttività, riduci i costi di manutenzione e rendi le operazioni più resilienti con la soluzione unificata di IBM per la gestione degli asset.
Scopri come Sund & Bælt utilizza il software Maximo di IBM per monitorare e gestire le sue infrastrutture critiche.
Scopri come VPI avanza nel percorso verso il net zero con il software IBM Maximo.
Ottimizza i risultati della manutenzione dei tuoi asset utilizzando al meglio la potenza dell'AI generativa attraverso un processo decisionale basato sugli insight.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e favorire una crescita intelligente.
Ottieni il massimo dai tuoi asset aziendali con IBM Maximo Application Suite, un set integrato di software intelligente. Gestisci e monitora gli asset in modo più efficace utilizzando analytics avanzate, AI e automazione, inclusa la manutenzione predittiva, per migliorare l'affidabilità degli asset.