Strategia di gestione del ciclo di vita degli asset: qual è l'approccio migliore per la tua azienda?

Ingegnere meccanico afroamericano che utilizza un tablet in una linea di produzione

Gli asset sono il motore di qualsiasi azienda di successo, dai programmi software pensati per soddisfare le esigenze uniche di un'impresa a un gasdotto che si estende attraverso gli oceani. Una delle decisioni strategiche più importanti che un leader aziendale possa prendere riguarda il modo in cui prendersi cura di questi asset nel corso del loro ciclo di vita.

Che tu sia una piccola impresa con pochi asset o una grande società con uffici in tutto il mondo, la gestione del ciclo di vita degli asset, o ALM, è una parte fondamentale delle tue operazioni. Ecco cosa devi sapere per costruire una strategia di successo.

Cos'è un asset?

Per prima cosa, parliamo di cosa sia un asset e perché sia così importante. Le aziende utilizzano gli asset per creare valore. Esistono molti tipi diversi di asset, sia fisici che non fisici. Esempi di asset fisici includono attrezzature, edifici per uffici e veicoli. Gli asset non fisici includono proprietà intellettuale, marchi e brevetti.

Che cos'è la gestione del ciclo di vita degli asset?

Ogni asset acquisito da un'azienda attraversa sei fasi principali nel corso della sua vita, richiedendo una pianificazione attenta della manutenzione e tattiche di gestione per garantire ai proprietari un forte ritorno sull'investimento.

Le seguenti sono le sei fasi della gestione del ciclo di vita degli asset:

  1. Pianificazione: nella prima fase del ciclo di vita dell'asset, gli stakeholder valutano la necessità dell'asset, il valore che apporta all'organizzazione e il costo complessivo.
  2. Valutazione: una parte critica della fase di pianificazione è valutare il valore complessivo di un asset. I decisori devono tenere conto di molte informazioni diverse per valutarle, inclusi la probabile durata di vita utile degli asset, le loro prestazioni previste nel tempo e il costo di smaltimento. Una tecnica che sta diventando sempre più preziosa in questa fase è la creazione di un gemello digitale.
  3. Tecnologia dei gemelli digitali: un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un asset che un'azienda intende acquisire, che assiste le organizzazioni nel loro processo decisionale. I gemelli digitali consentono alle aziende di eseguire test e prevedere le prestazioni sulla base di simulazioni. Con un buon gemello digitale, è possibile prevedere quanto bene un asset si comporterà nelle condizioni a cui sarà sottoposto.
  4. Procurement e installazione: la fase successiva del ciclo di vita dell'asset riguarda il procurement, il trasporto e l'installazione dell'asset. Durante questa fase, gli operatori dovranno considerare diversi fattori, tra cui quanto bene si prevede che il nuovo asset si comporti all'interno dell'ecosistema dell'azienda, come i suoi dati saranno condivisi e incorporati nelle decisioni aziendali e come saranno messi in funzione e integrati con altri asset di proprietà dell'azienda.
  5. Utilizzo: questa fase è critica per massimizzare le prestazioni degli asset nel tempo e prolungarne la durata. Recentemente, i sistemi di gestione degli asset aziendali (EAM) sono diventati uno strumento indispensabile per aiutare le aziende a eseguire manutenzione predittiva e preventiva , così da mantenere gli asset attivi più a lungo e generare più valore. Approfondiremo gli EAM, le tecnologie che li sostengono e le loro implicazioni per la strategia di gestione del ciclo di vita degli asset in un'altra sezione.
  6. Disattivazione: la fase finale del ciclo di vita di un asset è la sua disattivazione. Gli asset di valore possono essere complessi e i mercati sono in continuo cambiamento, quindi durante questa fase è importante valutare la svalutazione dell'asset corrente rispetto all'aumento dei costi di manutenzione per calcolarne il ROI complessivo. I responsabili delle decisioni vorranno prendere in considerazione una serie di fattori nel tentativo di misurare questo aspetto, tra cui il tempo di attività degli asset, la durata di vita prevista e i costi variabili di carburante e ricambi.

I vantaggi della strategia di gestione del ciclo di vita degli asset

Quando hai investito il tuo sudato capitale nell'acquisizione degli asset, è importante mantenerli attivi ai massimi livelli il più a lungo possibile. Sistematizzare ed eseguire una strategia efficace di gestione degli asset può generare una vasta gamma di benefici per la tua organizzazione, tra cui i seguenti:

  • Scalabilità delle best practice: le odierne strategie di gestione del ciclo di vita degli asset utilizzano tecnologie all'avanguardia unite ad approcci rigorosi e sistematici per prevedere, programmare e ottimizzare tutte le attività di manutenzione quotidiana e le riparazioni a lungo termine.
  • Operazioni e manutenzione semplificate: ridurre al minimo la probabilità di guasti alle attrezzatura, anticipare i guasti ed eseguire la manutenzione preventiva quando possibile. I sistemi EAM di punta attuali migliorano notevolmente le capacità decisionali di manager, operatori e tecnici di manutenzione offrendo loro visibilità in tempo reale dello stato delle attrezzature e dei workflow.
  • Riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di inattività: monitora gli asset in tempo reale, indipendentemente dalla complessità. Accoppiando le informazioni sugli asset (grazie all'Internet of Things (IoT)) con potenti funzionalità di analytics, le aziende possono ora eseguire una manutenzione preventiva economica, intervenendo prima che un asset critico guasti e prevenendo costosi tempi di inattività.
  • Maggiore allineamento tra le unità di business: ottimizza i processi di gestione in base a una serie di fattori che vanno oltre le condizioni di un'attrezzatura. Questi fattori possono includere le risorse disponibili (ad esempio, capitale e personale), i tempi di inattività previsti e le sue implicazioni per l'azienda, la sicurezza dei lavoratori e eventuali rischi per la sicurezza associati alla riparazione.
  • Miglioramento della conformità: rispetta le leggi che riguardano la gestione e l'operazione degli asset, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Le esigenze di gestione dei dati e storage variano notevolmente da paese a paese e sono in costante evoluzione. Evita costose sanzioni monitorando gli asset in modo strategico e sistematico, garantendo la conformità, indipendentemente da dove vengono memorizzati i dati.

Come costruire una strategia efficace di gestione del ciclo di vita degli asset

A causa della crescente complessità della manutenzione degli asset e delle tecnologie necessarie per costruire una strategia di manutenzione efficace, molte aziende utilizzano la gestione degli asset, unita a un solido sistema di gestione computerizzato e avanzate funzionalità di tracciamento degli asset per gestire i loro asset più preziosi.

Sistemi di gestione degli asset aziendali (EAM)

I sistemi di gestione degli asset aziendali (EAM) sono una componente della strategia di gestione del ciclo di vita degli asset che combina software, sistemi e servizi di gestione degli asset per allungare la durata degli asset e aumentare la produttività. Molti si affidano a un CMMS per monitorare gli asset in tempo reale e raccomandare la manutenzione quando necessario. I sistemi EAM di alto livello monitorano le prestazioni degli asset e mantengono un registro storico delle attività critiche, come quando sono stati acquistati, quando sono stati riparati l'ultima volta e quanto sono costati a un'organizzazione nel tempo.

Sistemi CMMS (Computerized Maintenance Management Systems)

I sistemi di gestione della manutenzione computerizzati (CMMS) sono sistemi software che mantengono un database delle operazioni di manutenzione di un'organizzazione e aiutano ad estendere la durata degli asset. Molte industrie dipendono dal CMMS come componente dell'EAM, tra cui manifattura, produzione di petrolio e gas, generazione di energia, costruzione e trasporti. Una delle caratteristiche più apprezzate del CMMS è la sua capacità di individuare le opportunità per le aziende di eseguire una manutenzione preventiva regolare sui loro asset più preziosi.

Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva aiuta a prevenire il guasto imprevisto di un asset, raccomandando le attività di manutenzione in base a un record storico e alle metriche di prestazioni attuali. In parole povere si tratta di riparare le cose prima che si rompano. Attraverso machine learning, analytics e il monitoraggio predittivo dello stato di salute degli asset, le Strategie di gestione del ciclo di vita degli asset ottimizzano la manutenzione e riducono i rischi di affidabilità per le Operazioni di stabilimento o azienda. I sistemi EAM e un CMMS progettati per supportare la manutenzione preventiva possono contribuire a garantire operazioni stabili, garantire la conformità e risolvere i problemi che incidono sulla produzione, prima che si verifichino.

Tracciamento degli asset

Il monitoraggio degli asset è un'altra componente importante della strategia di gestione del ciclo di vita degli asset. Come EAM e CMMS, anche le funzionalità di monitoraggio degli asset sono migliorate negli ultimi anni grazie a scoperte tecnologiche. Ecco alcune delle tecnologie più efficaci disponibili oggi per tracciare gli asset.

  • Tag identificativi a radiofrequenza (RFID): i tag RFID trasmettono informazioni sull'asset a cui sono attaccati utilizzando segnali a radiofrequenza e tecnologia Bluetooth. Possono trasmettere una vasta gamma di informazioni importanti, tra cui la posizione dell'asset, la temperatura e persino l'umidità dell'ambiente in cui si trova l'asset.
  • Monitoraggio tramite WiFi: come gli RFID, i dispositivi di monitoraggio tramite WiFi monitorano una serie di informazioni utili su un asset, ma funzionano solo se l'asset si trova nel raggio di una rete WiFi.
  • Codici QR: come il loro predecessore, il codice a barre universale, i codici QR forniscono informazioni sull'asset in modo rapido e preciso. Ma, a differenza dei codici a barre, sono bidimensionali e facilmente leggibili con uno smartphone da qualsiasi angolazione.
  • Satelliti di posizionamento globale (GPS): con un sistema GPS, un tracker viene posizionato su un asset che poi comunica informazioni alla rete Global Navigation Satellite System (GNSS). Trasmettendo un segnale a un satellite, il sistema consente ai manager di tracciare un asset ovunque nel globo, in tempo reale.

Soluzioni di strategia per la gestione del ciclo di vita degli asset

Molte delle attuali soluzioni di gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) utilizzano tecnologia all'avanguardia come dati in tempo reale forniti tramite IoT, analisi e monitoraggio potenziati dall'AI, funzionalità basate su cloud e potente automazione che può aiutare a semplificare i workflow. La gestione degli asset aziendali con IBM® Maximo Application Suite aiuta le aziende a ottimizzare le prestazioni degli asset, prolungarne la durata e ridurre il tempo di inattività e i costi. È una piattaforma completamente integrata che utilizza strumenti di analytics avanzati e dati IoT per migliorare la disponibilità operativa e individuare opportunità di eseguire la manutenzione preventiva.

 

Autore

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think
