Strategia di gestione del ciclo di vita degli asset: qual è l'approccio migliore per la tua azienda?

Quando hai investito il tuo sudato capitale nell'acquisizione degli asset, è importante mantenerli attivi ai massimi livelli il più a lungo possibile. Sistematizzare ed eseguire una strategia efficace di gestione degli asset può generare una vasta gamma di benefici per la tua organizzazione, tra cui i seguenti:

Scalabilità delle best practice: le odierne strategie di gestione del ciclo di vita degli asset utilizzano tecnologie all'avanguardia unite ad approcci rigorosi e sistematici per prevedere, programmare e ottimizzare tutte le attività di manutenzione quotidiana e le riparazioni a lungo termine.

Operazioni e manutenzione semplificate: ridurre al minimo la probabilità di guasti alle attrezzatura, anticipare i guasti ed eseguire la manutenzione preventiva quando possibile. I sistemi EAM di punta attuali migliorano notevolmente le capacità decisionali di manager, operatori e tecnici di manutenzione offrendo loro visibilità in tempo reale dello stato delle attrezzature e dei workflow.

Riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di inattività: monitora gli asset in tempo reale, indipendentemente dalla complessità. Accoppiando le informazioni sugli asset (grazie all'Internet of Things (IoT)) con potenti funzionalità di analytics, le aziende possono ora eseguire una manutenzione preventiva economica, intervenendo prima che un asset critico guasti e prevenendo costosi tempi di inattività.

Maggiore allineamento tra le unità di business: ottimizza i processi di gestione in base a una serie di fattori che vanno oltre le condizioni di un'attrezzatura. Questi fattori possono includere le risorse disponibili (ad esempio, capitale e personale), i tempi di inattività previsti e le sue implicazioni per l'azienda, la sicurezza dei lavoratori e eventuali rischi per la sicurezza associati alla riparazione.

Miglioramento della conformità: rispetta le leggi che riguardano la gestione e l'operazione degli asset, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Le esigenze di gestione dei dati e storage variano notevolmente da paese a paese e sono in costante evoluzione. Evita costose sanzioni monitorando gli asset in modo strategico e sistematico, garantendo la conformità, indipendentemente da dove vengono memorizzati i dati.

Come costruire una strategia efficace di gestione del ciclo di vita degli asset

A causa della crescente complessità della manutenzione degli asset e delle tecnologie necessarie per costruire una strategia di manutenzione efficace, molte aziende utilizzano la gestione degli asset, unita a un solido sistema di gestione computerizzato e avanzate funzionalità di tracciamento degli asset per gestire i loro asset più preziosi.

Sistemi di gestione degli asset aziendali (EAM)

I sistemi di gestione degli asset aziendali (EAM) sono una componente della strategia di gestione del ciclo di vita degli asset che combina software, sistemi e servizi di gestione degli asset per allungare la durata degli asset e aumentare la produttività. Molti si affidano a un CMMS per monitorare gli asset in tempo reale e raccomandare la manutenzione quando necessario. I sistemi EAM di alto livello monitorano le prestazioni degli asset e mantengono un registro storico delle attività critiche, come quando sono stati acquistati, quando sono stati riparati l'ultima volta e quanto sono costati a un'organizzazione nel tempo.

Sistemi CMMS (Computerized Maintenance Management Systems)

I sistemi di gestione della manutenzione computerizzati (CMMS) sono sistemi software che mantengono un database delle operazioni di manutenzione di un'organizzazione e aiutano ad estendere la durata degli asset. Molte industrie dipendono dal CMMS come componente dell'EAM, tra cui manifattura, produzione di petrolio e gas, generazione di energia, costruzione e trasporti. Una delle caratteristiche più apprezzate del CMMS è la sua capacità di individuare le opportunità per le aziende di eseguire una manutenzione preventiva regolare sui loro asset più preziosi.

Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva aiuta a prevenire il guasto imprevisto di un asset, raccomandando le attività di manutenzione in base a un record storico e alle metriche di prestazioni attuali. In parole povere si tratta di riparare le cose prima che si rompano. Attraverso machine learning, analytics e il monitoraggio predittivo dello stato di salute degli asset, le Strategie di gestione del ciclo di vita degli asset ottimizzano la manutenzione e riducono i rischi di affidabilità per le Operazioni di stabilimento o azienda. I sistemi EAM e un CMMS progettati per supportare la manutenzione preventiva possono contribuire a garantire operazioni stabili, garantire la conformità e risolvere i problemi che incidono sulla produzione, prima che si verifichino.

Tracciamento degli asset

Il monitoraggio degli asset è un'altra componente importante della strategia di gestione del ciclo di vita degli asset. Come EAM e CMMS, anche le funzionalità di monitoraggio degli asset sono migliorate negli ultimi anni grazie a scoperte tecnologiche. Ecco alcune delle tecnologie più efficaci disponibili oggi per tracciare gli asset.