Man mano che un'organizzazione cresce, può diventare insostenibile fare affidamento su sistemi di gestione degli ordini di lavoro cartacei (o persino su fogli di calcolo Excel) per gestire le esigenze di dati in continua evoluzione. Le organizzazioni più grandi e quelle con esigenze più complesse dovrebbero considerare di investire in software per la gestione della manutenzione, un tipo di software per la gestione degli ordini di lavoro.

Un CMMS di alta qualità pianifica, crea, traccia e organizza automaticamente le richieste di assistenza, gli ordini di lavoro e la manutenzione ordinaria, eliminando i doveri eccessivi di pianificazione delle attività per i responsabili della manutenzione e i supervisori.

L'utilizzo del software CMMS consente anche alla tua organizzazione di memorizzare grandi quantità di dati elettronicamente, in una posizione centralizzata. Con tutti i dati degli ordini di lavoro concentrati in un unico luogo, il team di gestione può accedere in tempo reale agli ordini di lavoro man mano che avanzano nel ciclo di vita degli ordini di lavoro. Le piattaforme CMMS con software accompagnatorio per dispositivi mobili portano l'accesso un passo avanti, permettendo agli utenti di tracciare gli ordini di lavoro e accedere alle attività di manutenzione da remoto.

Inoltre, un buon CMMS è in grado di aggregare e visualizzare i dati degli ordini di lavoro in base alle esigenze specifiche del reparto. I team di manutenzione possono costruire e visualizzare report personalizzabili, visualizzare dati di tendenza e metriche/KPI, e monitorare la funzionalità degli asset per semplificare il troubleshooting e la gestione dell'inventario.

Sebbene l'adozione di un CMMS possa essere un processo complesso, l'integrazione del software CMMS nelle operazioni di manutenzione può aiutare l'organizzazione a ridurre i costi, aumentare l'accesso ai dati, ridurre i backlog e gli errori umani e semplificare la gestione delle strutture.