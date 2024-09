Bruce Power si è rivolta a IBM Global Business Services per implementare IBM Maximo per la piattaforma Nuclear Power EAM. Sostituendo un sistema EAM obsoleto, lo strumento aiuta i responsabili dello stabilimento a capire come si comportano gli asset in tempo reale e a gestirli da qualsiasi luogo. Inoltre, i clienti beneficiano di report e analisi integrati che generano approfondimenti operativi e documentano la conformità alle normative. Come risultato di queste funzionalità, Bruce Power può generare energia nucleare in modo più affidabile, efficiente e sicuro.