Gli approcci APM più efficaci di oggi si basano sulla capacità di programmare regolarmente la manutenzione per prevenire guasti alle attrezzature e valutare continuamente le prestazioni in tempo reale. Queste due strategie, la manutenzione preventiva e la manutenzione predittiva, sono fondamentali per il successo di molte iniziative APM.

La manutenzione preventiva opera attraverso attività di manutenzione regolarmente pianificate per ridurre le probabilità di malfunzionamenti degli asset. Il tempo di inattività viene pianificato utilizzando le best practice e le medie cronologiche, come il tempo medio tra i guasti (MTBF) .

La manutenzione predittiva valuta e rivaluta continuamente le condizioni di un asset utilizzando sensori che raccolgono dati sullo stesso in tempo reale. Questi dati vengono poi inseriti in un EAM o CMMS abilitato all'intelligenza artificiale, dove strumenti avanzati di analisi dei dati e processi come l'apprendimento automatico (ML) identificano, rilevano e risolvono i problemi in tempo reale. Sulla base di questi dati e della successiva analisi, vengono utilizzati degli algoritmi per realizzare modelli che prevedono quando potrebbero sorgere potenziali problemi futuri con un'apparecchiatura. La manutenzione predittiva ha dimostrato di ridurre i costi di manutenzione, di ridurre i tempi di inattività degli asset del 35-50% e di aumentare la durata degli asset del 20-40%.²