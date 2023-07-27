Con la continua evoluzione della tecnologia di gestione degli asset aziendali (EAM), emergono nuove tendenze che promettono di trasformare il modo in cui le aziende del settore petrolifero e del gas affrontano la gestione delle prestazioni degli asset. Ma quali innovazioni mostrano il maggior potenziale? Discutiamone (senza un ordine particolare).

Tendenza n.1: integrazione di EAM e gemelli digitali

I gemelli digitali, repliche virtuali di asset fisici, processi e/o sistemi, stanno guadagnando notevole terreno nel settore petrolifero e del gas. Quando integrati con EAM, i gemelli digitali offrono la possibilità di simulare vari scenari operativi e anticipare interruzioni degli asset. L'accesso a simulazioni di asset/sistemi può consentire una pianificazione della manutenzione più proattiva, un migliore processo decisionale e una gestione del rischio di livello più alto. Può anche aumentare significativamente il tempo di attività e la durata della vita.

Tendenza n.2: utilizzo della blockchain nei sistemi EAM

La tecnologia della blockchain ha il potenziale di portare trasparenza, sicurezza e tracciabilità all'EAM. La blockchain fornisce un registro sicuro e decentralizzato di tutte le transazioni relative agli asset, migliorando l'auditabilità e riducendo il rischio di frodi ed errori. Anche se è ancora nelle fasi iniziali, l'uso della blockchain nell'EAM è una tendenza da tenere d'occhio.

Tendenza n. 3: EAM basati su AI e machine learning

AI e ML stanno potenziando i sistemi EAM, portando la funzionalità predittiva dell'EAM al livello successivo. Raccogliendo e analizzando grandi quantità di dati dai sensori degli asset, queste tecnologie possono prevedere i guasti delle attrezzature con maggiore precisione e migliorare l'affidabilità complessiva degli asset.

Tendenza n. 4: combinare le funzionalità della realtà aumentata con le capacità EAM

Integrando la realtà aumentata (AR) con l'EAM, le compagnie petrolifere e del gas possono migliorare l'efficienza e l'efficacia dei loro processi di manutenzione. La tecnologia AR sovrappone informazioni digitali al mondo fisico, aiutando i tecnici a visualizzare procedure complesse e diagnosticare problemi all'attrezzatura. In caso di guasto, i team di manutenzione possono utilizzare gli occhiali AR per visualizzare i dati degli asset in tempo reale, consultare le istruzioni di riparazione passo dopo passo e persino ricevere assistenza remota da esperti.

Tendenza n.5: l'ascesa delle soluzioni EAM mobili

La tecnologia mobile sta rendendo EAM più accessibile che mai. I tecnici possono ora accedere a informazioni sull'asset, metriche, manutenzione e istruzioni di lavoro dettagliate dai loro dispositivi mobile, indipendentemente dalla loro posizione. Questo non solo migliora la produttività, ma garantisce anche che le informazioni più accurate e aggiornate siano sempre a portata di mano del team.

Tendenza n.6: promuovere la sostenibilità con soluzioni EAM

La sostenibilità è una preoccupazione urgente per il settore petrolifero e del gas, e i sistemi EAM si stanno evolvendo per supportare queste iniziative. I moderni sistemi EAM possono aiutare le aziende a monitorare e ridurre il proprio impatto ambientale, tracciare la propria impronta di carbonio e garantire la conformità alle normative ambientali. Queste nuove caratteristiche permettono alle aziende di affrontare pratiche che danneggiano l'ambiente e allo stesso tempo massimizzare i profitti.