Operazioni di business

Sei tendenze EAM che portano avanti i settori del petrolio e del gas

Un giovane ingegnere caucasico usa un paio di occhiali di realtà virtuale per controllare le statistiche del sistema

Il settore del petrolio e del gas rimane parte integrante del panorama energetico, ma affronta numerose sfide moderne, tra cui condizioni di mercato volatili, regolamentazioni ambientali in espansione e la crescente necessità di efficienza operativa.

Per affrontare queste sfide, gli operatori del settore si stanno rivolgendo a soluzioni di gestione degli asset aziendali (EAM). L'EAM è uno strumento prezioso che consente alle aziende petrolifere e del gas di gestire gli asset e le infrastrutture durante tutto il loro ciclo di vita, dalla progettazione e dal procurement alla manutenzione e allo smaltimento.

Nel 2022, il mercato dell'EAM era valutato a quasi 6 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto del 16,9% fino al 2030. Qui discuteremo le potenziali applicazioni del software EAM nel settore petrolifero e del gas e parleremo delle tendenze che stanno spingendo il settore verso il futuro.

Comprendere la gestione degli asset aziendali

In sostanza, la gestione degli asset aziendali (EAM) è un sistema progettato per aiutare le organizzazioni a gestire gli asset fisici (ad esempio, attrezzature, macchinari e infrastrutture). Offre una visione olistica, fornendo dati critici sulla condizione, l'ubicazione e l'efficienza degli asset.

I sistemi EAM possono includere funzioni come la gestione della manutenzione, la gestione del ciclo di vita dell'asset, la gestione dell'inventario e la gestione degli ordini, tra le altre cose. Più recentemente, questi sistemi hanno integrato tecnologie avanzate come Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) per abilitare analytics predittive e monitoraggio in tempo reale.

Come l'EAM può aiutare le compagnie petrolifere e del gas

La gestione degli asset aziendali (EAM) aiuta le aziende a gestire più facilmente una complessa gamma di asset, dalle piattaforme di perforazione e condotte alle raffinerie e alle strutture di storage. Di seguito sono riportati alcuni dei modi più significativi in cui il petrolio e il gas stanno adottando l'EAM come strategia di gestione degli asset:

  • Gestione del ciclo di vita degli asset: gli asset petroliferi e del gas sono complessi, costosi e hanno cicli di vita lunghi. I sistemi EAM forniscono un archivio centralizzato di tutte le informazioni relative agli asset, permettendo ai team di monitorare le prestazioni di ciascun asset e prendere decisioni informate su manutenzione, aggiornamenti e sostituzioni.
  • Manutenzione predittiva e preventiva: l'avvento delle tecnologie IoT e AI ha trasformato i sistemi EAM in strumenti di manutenzione predittiva . I sensori collegati agli asset possono ora raccogliere dati sugli asset in tempo reale, e gli algoritmi di AI possono analizzare i dati per prevedere potenziali guasti di attrezzatura. L'EAM svolge anche un ruolo importante nella manutenzione preventiva, che prevede ispezioni e manutenzione di routine per prevenire guasti. L'utilizzo dei dati EAM per implementare programmi di manutenzione predittiva e preventiva aiuta le compagnie petrolifere e del gas ad adottare un approccio più proattivo alla manutenzione degli asset, riducendo i tempi di inattività imprevisti e minimizzando i costi associati alle riparazioni d'emergenza.
  • Conformità normativa: il settore del petrolio e del gas è soggetto a severi requisiti normativi relativi alla sicurezza, all'impatto ambientale e all'integrità dell'asset. L'EAM può aiutare le aziende a rimanere conformi fornendo documentazione aggiornata, monitorando le ispezioni necessarie, assicurandosi che tutte le attrezzature rispettino gli standard richiesti e fornendo avvisi per le attività future legate alla conformità. Ciò non solo aiuta le aziende a evitare sanzioni normative, ma crea anche operazioni più sicure e migliora la percezione pubblica.
  • Controllo dei costi e budgeting: i sistemi EAM forniscono preziosi insight sulle prestazioni degli asset in relazione ai costi di manutenzione. Analizzando i dati degli asset, le aziende possono individuare inefficienze, scoprire opportunità di risparmio e fare previsioni di previsione più accurate.
  • Gestione dell'inventario: la gestione dell'inventario dei pezzi di ricambio e dei materiali è una sfida importante per le aziende del settore petrolifero e del gas. I sistemi EAM possono fornire una visibilità 24 ore su 24 dei livelli di inventario, permettendo alle aziende di monitorare l'utilizzo dei componenti, automatizzare i processi di riordinazione, prevenire esaurimenti e sovrascorte, ridurre i costi di trasporto e, in ultima analisi, garantire che i pezzi siano disponibili quando i team ne hanno bisogno.
  • Gestione del rischio: poiché l'EAM offre una visione completa di tutti gli asset critici, può essere uno strumento prezioso per identificare i rischi potenziali, consentendo alle aziende di adottare misure preventive per evitare incidenti e interruzioni operative.

Come l'EAM sta guidando il futuro del petrolio e del gas

Con la continua evoluzione della tecnologia di gestione degli asset aziendali (EAM), emergono nuove tendenze che promettono di trasformare il modo in cui le aziende del settore petrolifero e del gas affrontano la gestione delle prestazioni degli asset. Ma quali innovazioni mostrano il maggior potenziale? Discutiamone (senza un ordine particolare).

Tendenza n.1: integrazione di EAM e gemelli digitali

I gemelli digitali, repliche virtuali di asset fisici, processi e/o sistemi, stanno guadagnando notevole terreno nel settore petrolifero e del gas. Quando integrati con EAM, i gemelli digitali offrono la possibilità di simulare vari scenari operativi e anticipare interruzioni degli asset. L'accesso a simulazioni di asset/sistemi può consentire una pianificazione della manutenzione più proattiva, un migliore processo decisionale e una gestione del rischio di livello più alto. Può anche aumentare significativamente il tempo di attività e la durata della vita.

Tendenza n.2: utilizzo della blockchain nei sistemi EAM

La tecnologia della blockchain ha il potenziale di portare trasparenza, sicurezza e tracciabilità all'EAM. La blockchain fornisce un registro sicuro e decentralizzato di tutte le transazioni relative agli asset, migliorando l'auditabilità e riducendo il rischio di frodi ed errori. Anche se è ancora nelle fasi iniziali, l'uso della blockchain nell'EAM è una tendenza da tenere d'occhio.

Tendenza n. 3: EAM basati su AI e machine learning

AI e ML stanno potenziando i sistemi EAM, portando la funzionalità predittiva dell'EAM al livello successivo. Raccogliendo e analizzando grandi quantità di dati dai sensori degli asset, queste tecnologie possono prevedere i guasti delle attrezzature con maggiore precisione e migliorare l'affidabilità complessiva degli asset.

Tendenza n. 4: combinare le funzionalità della realtà aumentata con le capacità EAM

Integrando la realtà aumentata (AR) con l'EAM, le compagnie petrolifere e del gas possono migliorare l'efficienza e l'efficacia dei loro processi di manutenzione. La tecnologia AR sovrappone informazioni digitali al mondo fisico, aiutando i tecnici a visualizzare procedure complesse e diagnosticare problemi all'attrezzatura. In caso di guasto, i team di manutenzione possono utilizzare gli occhiali AR per visualizzare i dati degli asset in tempo reale, consultare le istruzioni di riparazione passo dopo passo e persino ricevere assistenza remota da esperti.

Tendenza n.5: l'ascesa delle soluzioni EAM mobili

La tecnologia mobile sta rendendo EAM più accessibile che mai. I tecnici possono ora accedere a informazioni sull'asset, metriche, manutenzione e istruzioni di lavoro dettagliate dai loro dispositivi mobile, indipendentemente dalla loro posizione. Questo non solo migliora la produttività, ma garantisce anche che le informazioni più accurate e aggiornate siano sempre a portata di mano del team.

Tendenza n.6: promuovere la sostenibilità con soluzioni EAM

La sostenibilità è una preoccupazione urgente per il settore petrolifero e del gas, e i sistemi EAM si stanno evolvendo per supportare queste iniziative. I moderni sistemi EAM possono aiutare le aziende a monitorare e ridurre il proprio impatto ambientale, tracciare la propria impronta di carbonio e garantire la conformità alle normative ambientali. Queste nuove caratteristiche permettono alle aziende di affrontare pratiche che danneggiano l'ambiente e allo stesso tempo massimizzare i profitti.

Utilizza IBM® Maximo Application Suite per portare la tua gestione degli asset aziendali (EAM) al livello successivo

Il settore petrolifero e del gas può trarre notevoli benefici dai sistemi EAM, che hanno il potere di fornire preziosi insight che possono aiutare le compagnie petrolifere e del gas a ottimizzare le operazioni, migliorare la redditività e rimanere competitive in un contesto industriale impegnativo. E integrando l'EAM con altri sistemi aziendali, come la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e la customer relationship management (CRM), le aziende possono adottare un approccio più olistico alle operazioni.

Tuttavia, l'implementazione di successo dell'EAM richiede un'ampia formazione del personale, iniziative complete di gestione del cambiamento e un approccio strategico che sia in linea con gli obiettivi aziendali. Trae beneficio anche da software avanzati per la gestione degli asset, come IBM Maximo.

IBM Maximo Application Suite è una soluzione integrata di gestione degli asset che aiuta i fornitori di petrolio e gas a migliorare le prestazioni, snellire le operazioni quotidiane e semplificare i processi di trasformazione digitale. Utilizzando una piattaforma integrata basata su cloud basata sull'AI, Maximo offre funzionalità CMMS, EAM e APM che producono analisi avanzate e aiutano le aziende energetiche a prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati. 

Ma il futuro dell'EAM nel settore petrolifero e del gas non riguarda solo l'adozione di nuove tecnologie. Si tratta anche di trasformare i processi aziendali e la cultura.

Con l'approccio giusto (e IBM Maximo), l'EAM può essere uno strumento potente per promuovere l'eccellenza operativa e l'innovazione nell'industria petrolifera e del gas per decenni a venire.

 
