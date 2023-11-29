Che cos'è la gestione della flotta?

La gestione della flotta comprende i sistemi, i processi e gli strumenti necessari per garantire la manutenzione della flotta di veicoli aziendali di un'organizzazione per l'intero ciclo di vita.
Implica anche la gestione dei conducenti della flotta, l'ottimizzazione delle operazioni della flotta e il miglioramento dell'utilizzo degli asset, tutti aspetti che rientrano nell'ambito più ampio della gestione degli asset aziendali.
A seconda dell'organizzazione, una flotta può comprendere veicoli commerciali, camion merci e perfino aerei. Alcune organizzazioni possono costruire la propria flotta mentre altre possono assumere società di gestione della flotta. Grazie a una gestione adeguata della flotta, le organizzazioni possono migliorare l'efficienza, ridurre i costi e garantire che la propria attività sia conforme alle normative più recenti.
Un sistema di gestione intelligente della flotta può aiutare le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). Ad esempio, i fornitori di flotte possono svolgere un ruolo cruciale nel ridurre al minimo l'impronta economica della loro organizzazione, monitorando il consumo di carburante e altri dati diagnostici. In questo modo, possono anche migliorare le prestazioni della flotta, prevenendo i guasti dei veicoli ed evitando costosi acquisti di veicoli.
La gestione della flotta può anche consentire risultati più positivi delle ispezioni dei veicoli. Una scarsa ispezione del veicolo può lasciare a terra i veicoli, anche quando sono nel mezzo delle loro attività. La gestione della flotta può fornire la manutenzione predittiva o preventiva che mantiene i veicoli in circolazione.
Infine, implementando varie soluzioni di gestione della flotta, le aziende possono migliorare la manutenzione, evitare cancellazioni dell'ultimo minuto e aumentare il numero di clienti serviti. Ciò può portare a clienti più soddisfatti e a una maggiore redditività.
I gestori della flotta supervisionano le operazioni della flotta mantenendo l'efficienza della flotta. A prima vista, potrebbe sembrare una gestione di routine delle prestazioni degli asset o una manutenzione della flotta. Tuttavia, le responsabilità di un gestore di flotta includono tutto:
I gestori della flotta stabiliscono quando è necessario un nuovo veicolo, quali requisiti deve soddisfare il veicolo e se è necessario sostituire un veicolo più vecchio.
I gestori della flotta sono responsabili della manutenzione preventiva dei veicoli per evitare guasti, del bilanciamento dei costi di manutenzione con i programmi di manutenzione e della gestione delle riparazioni in modo che la flotta rimanga operativa.
I gestori delle flotte assumono i conducenti, gestiscono i loro workflow e lavorano per trattenere i talenti. Garantiscono inoltre la sicurezza dei conducenti implementando una formazione adeguata, monitorando il comportamento dei conducenti e ottimizzando le procedure di sicurezza.
I gestori delle flotte sono responsabili della gestione del carburante, che include la mappatura dei luoghi di rifornimento preferiti, la creazione di processi per monitorare l'utilizzo del carburante e la riduzione dei costi di rifornimento per l'intera flotta di veicoli.
I gestori della flotta supervisionano gli orari di servizio (HOS), i dispositivi di registrazione elettronica (ELD) e altri requisiti normativi per garantire che tutti i conducenti operino nel pieno rispetto.
I gestori di flotta confrontano i costi della flotta, aggregano i dati in una posizione centrale ed eseguono l'ottimizzazione del percorso per migliorare i risparmi sui costi e ridurre i tempi di inattività. Molti utilizzano soluzioni o software di gestione della flotta per automatizzare e ottimizzare queste attività.
Il software di gestione della flotta offre ai gestori della flotta una piattaforma logistica in tempo reale in grado di orchestrare tutto, dalla localizzazione della flotta alla gestione dei conducenti, fino alle previsioni del tempo e del traffico. Le soluzioni di gestione della flotta possono anche migliorare l'utilizzo del carburante, fornire metriche chiave dei veicoli e dati della flotta, garantire la conformità ai requisiti normativi e, in definitiva, ottimizzare le operazioni della flotta.
Sebbene sia simile a un sistema di gestione dei trasporti, che consente a un'azienda di gestire le proprie spedizioni in entrata e in uscita, il software di gestione della flotta differisce in quanto è più robusto e si concentra esclusivamente sulla flotta commerciale.
Alcune funzioni comuni del software di gestione della flotta includono:
Le organizzazioni che desiderano attuare un forte programma di gestione della flotta dovrebbero considerare i seguenti fattori:
Una strategia di gestione della flotta lungimirante richiede investimenti significativi fin dall'inizio. Alcuni costi iniziali includono l'aggiunta della telematica ai veicoli, l'acquisto o la licenza del software e la riqualificazione della forza lavoro.
Le dimensioni della flotta variano e una flotta di veicoli può spaziare dalle biciclette elettriche fino agli aeroplani. Le grandi flotte con un'ampia varietà di veicoli richiedono approcci diversi per ogni tipo di veicolo, soprattutto quando si tratta di manutenzione preventiva.
Man mano che le organizzazioni si orientano verso un approccio alla gestione del parco veicoli più avanzato e guidato dal software, dovranno rimanere aggiornati sulle tecnologie più recenti, aggiornare e sostituire l'hardware e gestire in altro modo il loro stack tecnologico.
