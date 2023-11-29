Che cos'è la gestione della flotta?

La gestione della flotta comprende i sistemi, i processi e gli strumenti necessari per garantire la manutenzione della flotta di veicoli aziendali di un'organizzazione per l'intero ciclo di vita.

Implica anche la gestione dei conducenti della flotta, l'ottimizzazione delle operazioni della flotta e il miglioramento dell'utilizzo degli asset, tutti aspetti che rientrano nell'ambito più ampio della gestione degli asset aziendali.

A seconda dell'organizzazione, una flotta può comprendere veicoli commerciali, camion merci e perfino aerei. Alcune organizzazioni possono costruire la propria flotta mentre altre possono assumere società di gestione della flotta. Grazie a una gestione adeguata della flotta, le organizzazioni possono migliorare l'efficienza, ridurre i costi e garantire che la propria attività sia conforme alle normative più recenti.

Quali sono i benefici della gestione della flotta?

Un sistema di gestione intelligente della flotta può aiutare le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). Ad esempio, i fornitori di flotte possono svolgere un ruolo cruciale nel ridurre al minimo l'impronta economica della loro organizzazione, monitorando il consumo di carburante e altri dati diagnostici. In questo modo, possono anche migliorare le prestazioni della flotta, prevenendo i guasti dei veicoli ed evitando costosi acquisti di veicoli.

La gestione della flotta può anche consentire risultati più positivi delle ispezioni dei veicoli. Una scarsa ispezione del veicolo può lasciare a terra i veicoli, anche quando sono nel mezzo delle loro attività. La gestione della flotta può fornire la manutenzione predittiva o preventiva che mantiene i veicoli in circolazione.

Infine, implementando varie soluzioni di gestione della flotta, le aziende possono migliorare la manutenzione, evitare cancellazioni dell'ultimo minuto e aumentare il numero di clienti serviti. Ciò può portare a clienti più soddisfatti e a una maggiore redditività.

Cosa fa un gestore di flotte?

I gestori della flotta supervisionano le operazioni della flotta mantenendo l'efficienza della flotta. A prima vista, potrebbe sembrare una gestione di routine delle prestazioni degli asset o una manutenzione della flotta. Tuttavia, le responsabilità di un gestore di flotta includono tutto:

Acquisto di veicoli

I gestori della flotta stabiliscono quando è necessario un nuovo veicolo, quali requisiti deve soddisfare il veicolo e se è necessario sostituire un veicolo più vecchio.

Manutenzione della flotta

I gestori della flotta sono responsabili della manutenzione preventiva dei veicoli per evitare guasti, del bilanciamento dei costi di manutenzione con i programmi di manutenzione e della gestione delle riparazioni in modo che la flotta rimanga operativa.

Gestione dei conducenti

I gestori delle flotte assumono i conducenti, gestiscono i loro workflow e lavorano per trattenere i talenti. Garantiscono inoltre la sicurezza dei conducenti implementando una formazione adeguata, monitorando il comportamento dei conducenti e ottimizzando le procedure di sicurezza.

Implementazione di programmi di carburante

I gestori delle flotte sono responsabili della gestione del carburante, che include la mappatura dei luoghi di rifornimento preferiti, la creazione di processi per monitorare l'utilizzo del carburante e la riduzione dei costi di rifornimento per l'intera flotta di veicoli.

Conformità alle normative

I gestori della flotta supervisionano gli orari di servizio (HOS), i dispositivi di registrazione elettronica (ELD) e altri requisiti normativi per garantire che tutti i conducenti operino nel pieno rispetto.

Riduzione dei costi operativi

I gestori di flotta confrontano i costi della flotta, aggregano i dati in una posizione centrale ed eseguono l'ottimizzazione del percorso per migliorare i risparmi sui costi e ridurre i tempi di inattività. Molti utilizzano soluzioni o software di gestione della flotta per automatizzare e ottimizzare queste attività.

Che cos'è il software di gestione della flotta?

Il software di gestione della flotta offre ai gestori della flotta una piattaforma logistica in tempo reale in grado di orchestrare tutto, dalla localizzazione della flotta alla gestione dei conducenti, fino alle previsioni del tempo e del traffico. Le soluzioni di gestione della flotta possono anche migliorare l'utilizzo del carburante, fornire metriche chiave dei veicoli e dati della flotta, garantire la conformità ai requisiti normativi e, in definitiva, ottimizzare le operazioni della flotta.

Sebbene sia simile a un sistema di gestione dei trasporti, che consente a un'azienda di gestire le proprie spedizioni in entrata e in uscita, il software di gestione della flotta differisce in quanto è più robusto e si concentra esclusivamente sulla flotta commerciale.

Alcune funzioni comuni del software di gestione della flotta includono:

  • Tracciamento dei veicoli: grazie al GPS e alla telematica OEM, i gestori delle flotte stanno ottenendo visibilità in tempo reale della propria flotta mentre è in viaggio. Possono monitorare le posizioni dei veicoli, analizzare le prestazioni del conducente e mitigare potenziali problemi di manutenzione attraverso notifiche in tempo reale. La capacità di individuare un veicolo attraverso il monitoraggio degli asset è una funzione distintiva di una buona strategia di gestione degli asset fissi.
  • Analisi del comportamento di guida: spesso, i sistemi di tracciamento dei veicoli hanno una componente aggiuntiva del comportamento di guida che assegna ai conducenti un punteggio o una valutazione. Ad esempio, frenate frequenti o tempi di inattività possono influire negativamente sui punteggi. Alcune organizzazioni possono anche utilizzare delle dashcam nell'abitacolo dei veicoli per controllare la propria flotta commerciale.
  • Gestione del carburante: l'efficienza del carburante può portare a una significativa riduzione dei costi. Il software di gestione della flotta monitora i costi del carburante e il consumo di carburante dei veicoli. Potrebbe anche automatizzare il processo di rifornimento per evitare rifornimenti non necessari o, peggio, di rimanere senza carburante.
  • Pianificazione del percorso: i gestori della flotta spesso pianificano i percorsi in anticipo per un'efficienza ottimale. Attraverso una combinazione di tracciamento GPS e telematica, i gestori delle flotte possono mappare con precisione i percorsi, riducendo i costi del carburante e migliorando al tempo stesso gli sforzi di sostenibilità.
  • Aggiornamenti software: l'aumento dei veicoli elettrici comporta che gli operatori delle flotte potrebbero avere un piano completo per gestire gli aggiornamenti ai sistemi operativi dei veicoli, compreso quando aggiornare il software e come implementare gli aggiornamenti.

Da dove iniziare con la gestione della flotta

Le organizzazioni che desiderano attuare un forte programma di gestione della flotta dovrebbero considerare i seguenti fattori:

Prezzi

Una strategia di gestione della flotta lungimirante richiede investimenti significativi fin dall'inizio. Alcuni costi iniziali includono l'aggiunta della telematica ai veicoli, l'acquisto o la licenza del software e la riqualificazione della forza lavoro.
Complessità della flotta

Le dimensioni della flotta variano e una flotta di veicoli può spaziare dalle biciclette elettriche fino agli aeroplani. Le grandi flotte con un'ampia varietà di veicoli richiedono approcci diversi per ogni tipo di veicolo, soprattutto quando si tratta di manutenzione preventiva.
Gestione della tecnologia

Man mano che le organizzazioni si orientano verso un approccio alla gestione del parco veicoli più avanzato e guidato dal software, dovranno rimanere aggiornati sulle tecnologie più recenti, aggiornare e sostituire l'hardware e gestire in altro modo il loro stack tecnologico.
