Che cos'è la gestione della flotta?

Il software di gestione della flotta offre ai gestori della flotta una piattaforma logistica in tempo reale in grado di orchestrare tutto, dalla localizzazione della flotta alla gestione dei conducenti, fino alle previsioni del tempo e del traffico. Le soluzioni di gestione della flotta possono anche migliorare l'utilizzo del carburante, fornire metriche chiave dei veicoli e dati della flotta, garantire la conformità ai requisiti normativi e, in definitiva, ottimizzare le operazioni della flotta.

Sebbene sia simile a un sistema di gestione dei trasporti, che consente a un'azienda di gestire le proprie spedizioni in entrata e in uscita, il software di gestione della flotta differisce in quanto è più robusto e si concentra esclusivamente sulla flotta commerciale.

Alcune funzioni comuni del software di gestione della flotta includono:

Tracciamento dei veicoli: grazie al GPS e alla telematica OEM, i gestori delle flotte stanno ottenendo visibilità in tempo reale della propria flotta mentre è in viaggio. Possono monitorare le posizioni dei veicoli, analizzare le prestazioni del conducente e mitigare potenziali problemi di manutenzione attraverso notifiche in tempo reale. La capacità di individuare un veicolo attraverso il monitoraggio degli asset è una funzione distintiva di una buona strategia di gestione degli asset fissi.

Analisi del comportamento di guida: spesso, i sistemi di tracciamento dei veicoli hanno una componente aggiuntiva del comportamento di guida che assegna ai conducenti un punteggio o una valutazione. Ad esempio, frenate frequenti o tempi di inattività possono influire negativamente sui punteggi. Alcune organizzazioni possono anche utilizzare delle dashcam nell'abitacolo dei veicoli per controllare la propria flotta commerciale.

Gestione del carburante: l'efficienza del carburante può portare a una significativa riduzione dei costi. Il software di gestione della flotta monitora i costi del carburante e il consumo di carburante dei veicoli. Potrebbe anche automatizzare il processo di rifornimento per evitare rifornimenti non necessari o, peggio, di rimanere senza carburante.

Pianificazione del percorso: i gestori della flotta spesso pianificano i percorsi in anticipo per un'efficienza ottimale. Attraverso una combinazione di tracciamento GPS e telematica, i gestori delle flotte possono mappare con precisione i percorsi, riducendo i costi del carburante e migliorando al tempo stesso gli sforzi di sostenibilità.