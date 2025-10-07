Che cos'è l'asset performance management?

Un APM efficace inizia nella prima fase del ciclo di vita dell’asset: la pianificazione. Prima ancora di acquisire un asset, i responsabili delle decisioni devono pensare a come il suo funzionamento e la sua manutenzione possono inserirsi nelle loro operazioni più ampie. Per fare ciò, dovranno valutare il valore dell'asset.

La valutazione degli asset varia notevolmente tra organizzazioni e settori. Ad esempio, in un'attività che si occupa di consegne di generi alimentari, il funzionamento e le prestazioni dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci sono fondamentali. Nel caso di un'azienda di software, al contrario, anche se sono presenti dei veicoli che vengono utilizzati di tanto in tanto, il funzionamento e le prestazioni degli stessi non sono fondamentali per le operazioni quotidiane. Queste due organizzazioni valuterebbero quindi lo stesso asset in modo diverso. Quando inizi a elaborare il tuo APM, scegli prima gli asset che sono fondamentali per le operazioni aziendali. Puoi occuparti dello stato degli asset con priorità inferiore in un secondo momento.