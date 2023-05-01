Che cos'è la manutenzione della flotta?

La manutenzione della flotta è il modo in cui gli operatori della flotta e altre organizzazioni garantiscono che i veicoli su cui si basano per consegnare prodotti e servizi siano disponibili e operativi. Una buona manutenzione della flotta spesso richiede un processo completo di gestione per massimizzare le operazioni.
La manutenzione della flotta è la descrizione generale di come le organizzazioni affrontano l'operatività dei veicoli. La gestione della manutenzione della flotta è il processo mediante il quale i gestori di flotte garantiscono la disponibilità delle loro flotte per completare attività, come il trasporto di attrezzature, materie prime, prodotti finiti o persone.
Le organizzazioni che dipendono da una flotta necessitano di una visione macro e micro dello stato di ciascun veicolo. Ciò consente loro di pianificare con precisione i propri servizi in base ai veicoli operativi, a quali richiedono riparazioni immediate e a quali devono essere sostituiti.
Sempre più aziende scelgono di gestire le proprie flotte con software di manutenzione della flotta in tempo reale, come un sistema di gestione della manutenzione computerizzato. Questo software è in grado di automatizzare una visione a 3.048 metri ed estremamente granulare della disponibilità della flotta in qualsiasi momento, mantenendo una chiara concentrazione sui servizi di manutenzione e sui costi operativi.
Un programma completo di gestione della manutenzione della flotta fornisce alle organizzazioni strumenti per soddisfare i requisiti normativi, prolungare la durata degli asset dei veicoli attraverso la manutenzione preventiva, monitorare lo stato delle attrezzature ed estendere la gestione delle parti e dell'inventario.
I veicoli commerciali, dalle auto alle barche, richiedono una manutenzione regolare, di cui le organizzazioni devono tenere traccia. Sebbene la manutenzione dei veicoli possa variare a seconda del tipo di veicolo, tutti i seguenti benefici derivano dalla partecipazione a un programma di gestione della manutenzione della flotta.
Sapere come si comporteranno gli aeromobili è fondamentale in un settore in cui un errore ha conseguenze disastrose. L'industria aeronautica è stata pioniera di molti progressi nella gestione della manutenzione degli asset e oggi rimane fondamentale utilizzare questi processi per mantenere gli aeromobili sicuri e pronti all'uso.
La supply chain globale dipende dall'affidabilità e dall'operatività di questi importanti motori del commercio. Negli ultimi anni abbiamo visto come la mancanza di disponibilità di mezzi di trasporto possa avere un effetto disastroso sull'economia globale.
Sia i camion a corto raggio che quelli a lungo raggio subiscono deprezzamenti e altri segni di usura che i gestori della flotta devono monitorare.
I cittadini giudicano i loro funzionari eletti in base all'affidabilità del loro trasporto pubblico, quindi i governi devono avere una visione olistica delle condizioni e della disponibilità di autobus, treni e altri veicoli di trasporto.
L'aumento dei servizi di consegna di generi alimentari e prodotti in tempo reale e l'aumento delle consegne a causa della pandemia hanno incrementato la dipendenza dell'azienda da motocicli ed e-bike.
Le auto sono veicoli di consegna preziosi per molti tipi di aziende e possono funzionare senza problemi per molti anni se la manutenzione è gestita correttamente.
Oggi, il software e le metriche avanzate di gestione della flotta ne hanno notevolmente semplificato la gestione della manutenzione. Il software giusto semplifica i workflow utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) e altre tecnologie avanzate per valutare meglio lo stato di qualsiasi veicolo della flotta e garantirne la massima operatività.
Un metodo di gestione dell'inventario che divide il numero di articoli o asset conteggiati giornalmente in modo che tutti gli articoli possano essere conteggiati entro una scadenza identificata (ad esempio, dieci articoli al giorno da un elenco di 500 in 50 giorni). Ciò consente alle organizzazioni di mantenere una visione completa di tutti i componenti strumentali di ogni veicolo specifico, senza intraprendere una costosa ispezione settimanale di ogni asset specifico
Il giusto software di gestione della flotta automatizza il consumo di carburante dei veicoli, valutando al contempo la quantità di carburante esistente, limitando i rifornimenti non necessari ed evitando la probabilità che i veicoli esauriscano il carburante.
Questo strumento finanziario aiuta le aziende a comprendere il costo effettivo di un articolo, dall'acquisto iniziale e dalla manutenzione fino al pensionamento.
Una visione a 360° dell'intera flotta aiuta a capire i veicoli a disposizione, il loro stato attuale e quali sono in consegna o in assistenza, in modo da poter ottenere le approvazioni giuste.
Le organizzazioni devono disporre di una visione completa dei programmi di manutenzione preventiva, incluse le attività di manutenzione richieste, da chi e quando. Ciò consente loro di valutare meglio quanti veicoli saranno operativi e quanto tempo ci voglia per la riparazione di quelli in servizio. Inoltre, si crea una migliore opportunità di gestire il capitale umano responsabile della riparazione della flotta di veicoli. Questo strumento può anche tenere traccia di aspetti minori ma importanti come i cambi d'olio e le piccole correzioni necessarie per fare funzionare senza intoppi i veicoli dell'organizzazione.
I gestori delle flotte devono disporre di informazioni in tempo reale sulla posizione dei veicoli in strada. Il monitoraggio della flotta utilizza la telematica per consentire agli operatori del parco veicoli di tracciare la posizione, lo stato e l'attività di una flotta di veicoli. Ciò si ottiene spesso attraverso dispositivi di localizzazione GPS installati in ogni veicolo che trasmettono i dati a un software centralizzato.
L'avvento dei veicoli elettronici significa che gli operatori delle flotte dovranno disporre di un piano completo per gestire gli aggiornamenti dei sistemi operativi dei veicoli. Ciò include decidere quando aggiornare il software e come implementarlo, tutto in una volta o mediante beta test con alcuni veicoli per evitare un arresto dovuto a un bug.
I gestori e gli operatori di flotte hanno bisogno di una visione olistica ed efficiente in termini di costi della disponibilità delle loro flotte per completare le attività. Nell'odierna supply chain globale, i gestori di flotte richiedono una precisione assoluta nel sapere quanti camion e veicoli sono disponibili. Un solido programma di manutenzione della flotta garantisce la disponibilità di tutti i tipi di veicoli.
Gestire le flotte diventerà ancora più importante man mano che sempre più aziende passeranno ai veicoli elettronici e richiederanno real-time analytics più specifiche sulle prestazioni dei veicoli e sugli aggiornamenti di cui hanno bisogno per farli funzionare come previsto.
La gestione avanzata della manutenzione della flotta offre diversi vantaggi chiave per gli operatori e le organizzazioni della flotta che possono fornire un vantaggio competitivo rispetto a coloro che utilizzano processi più rudimentali o manuali.
Una scarsa ispezione può compromettere i veicoli, anche se "funzionano" bene. Nessuna azienda trae vantaggio dalla rimozione dei veicoli della flotta dalla circolazione perché non hanno superato le ispezioni. Un'eccellente gestione della flotta fornisce una manutenzione predittiva o preventiva.
Monitorando il consumo di carburante e altri dati diagnostici, i fornitori di flotte di veicoli possono apportare modifiche per ridurre al minimo l'impatto economico ed evitare i guasti, eliminando così la necessità di acquistare nuovi componenti o addirittura nuovi veicoli prima del necessario.
Conoscere quali siano i veicoli che necessitano di manutenzione ordinaria, e quando questa sia necessaria, consente alle aziende di gestirne tutti gli aspetti, dai tempi di consegna stimati alle scorte previste, e consente agli enti pubblici di informare meglio i cittadini circa la disponibilità dei servizi. Implementando soluzioni di gestione della manutenzione della flotta, le aziende migliorano la manutenzione, il che aiuta a evitare costose cancellazioni e aumenta la quantità di persone che possono usufruire del servizio, creando in ultima analisi un gruppo più ampio di clienti soddisfatti.
Le organizzazioni con flotte di grandi dimensioni e le aziende che forniscono veicoli della flotta devono probabilmente disporre di un inventario completo dei pezzi di ricambio, in modo da poter risolvere rapidamente qualsiasi problema con un veicolo specifico.
La gestione ottimale dei servizi di flotta con più veicoli in servizio e meno guasti o tempi di inattività si traduce in consegne e servizi più puntuali, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi. Una flotta ben funzionante aumenta l'operatività dei veicoli, prolungando la durata degli asset. Riducendo il ricorso alla manutenzione prima che diventi assolutamente necessaria, l'azienda riduce i costi complessivi delle riparazioni, così come quelli di manutenzione dell'intera flotta.
Sebbene gli aspetti positivi di un sistema di gestione della manutenzione della flotta superino in modo significativo quelli negativi, ci sono alcuni aspetti che ogni organizzazione dovrebbe considerare se vuole adottare questo sistema.
La creazione di un moderno processo di gestione della manutenzione della flotta richiederà alcuni costi iniziali elevati, tra cui l'aggiunta di telematica ai veicoli, l'acquisto o la licenza di software e la riqualificazione della forza lavoro o la necessità di assumere nuovi talenti. Come per altri processi avanzati di manutenzione basati su software, le organizzazioni possono aspettarsi di recuperare rapidamente i costi iniziali richiedendo meno manutenzione non necessaria, maggiore operatività e altri vantaggi derivanti da una visione completa delle proprie flotte.
Questo dipende da quanto è diversificata la flotta di un'organizzazione. Per le grandi flotte con un'ampia varietà di veicoli, sarà necessario adottare approcci diversi per ogni tipo di veicolo. Ma è pur sempre vero che le organizzazioni con una flotta di veicoli più diversificata possono trarre i maggiori benefici dalla gestione della manutenzione della flotta.
I lavoratori delle flotte, in particolare quelli che hanno mantenuto un sistema specifico per anni o decenni, possono essere riluttanti ad apprendere un nuovo approccio. Spetta ai dirigenti investire nella formazione per il miglioramento delle competenze e spiegare scrupolosamente i vantaggi del nuovo sistema per conquistare chi si appresta al passaggio.
Quando un'organizzazione inizia a trasformarsi verso un approccio alla gestione della manutenzione del parco veicoli più avanzato e guidato dal software, probabilmente dovrà rimanere al passo nuove tecnologie, aggiornare e sostituire l'hardware e gestire in altro modo il suo stack tecnologico. Ma ogni nuovo aggiornamento renderà l'intero processo più efficace, portando a ulteriori risparmi sui costi e, in ultima analisi, alla redditività.
