Che cos'è la manutenzione della flotta?

I gestori e gli operatori di flotte hanno bisogno di una visione olistica ed efficiente in termini di costi della disponibilità delle loro flotte per completare le attività. Nell'odierna supply chain globale, i gestori di flotte richiedono una precisione assoluta nel sapere quanti camion e veicoli sono disponibili. Un solido programma di manutenzione della flotta garantisce la disponibilità di tutti i tipi di veicoli.

Gestire le flotte diventerà ancora più importante man mano che sempre più aziende passeranno ai veicoli elettronici e richiederanno real-time analytics più specifiche sulle prestazioni dei veicoli e sugli aggiornamenti di cui hanno bisogno per farli funzionare come previsto.

La gestione avanzata della manutenzione della flotta offre diversi vantaggi chiave per gli operatori e le organizzazioni della flotta che possono fornire un vantaggio competitivo rispetto a coloro che utilizzano processi più rudimentali o manuali.