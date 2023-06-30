CMMS e EAM a confronto: due strumenti di gestione degli asset che insieme funzionano alla grande

Un computerized maintenance management system (CMMS) è un tipo di software di gestione della manutenzione che centralizza le informazioni sulla manutenzione e facilita e documenta le operazioni di manutenzione. Automatizza i workflow per la gestione degli asset critici e li rende accessibili e verificabili.

Core to CMMS è un database centrale che organizza e comunica le informazioni sugli asset e sulle attività di manutenzione ai reparti e ai team di manutenzione per aiutarli a svolgere il loro lavoro in modo più efficace. In genere includono moduli per il monitoraggio delle certificazioni dei dipendenti e delle attrezzature (gestione delle risorse e della manodopera), data storage su singoli asset, come numeri di serie e garanzie (registro delle risorse), e attività relative a compiti come i numeri degli ordini di lavoro e i programmi di manutenzione (gestione degli ordini di lavoro). Il software CMMS include anche altre caratteristiche, come la gestione dei fornitori e dell'inventario, la reportistica, l'analisi (ad esempio, dashboard KPI o ottimizzazione dell'inventario) e gli audit trail.

Il CMMS si è evoluto negli anni '60 quando la crescente complessità delle operazioni nelle grandi aziende ha iniziato a mettere in luce i limiti e le inadeguatezze della gestione manuale e cartacea. I dati erano isolati, nascosti in una moltitudine di fogli e schedari e l'esecuzione manuale delle attività richiedeva molto tempo.

Negli anni '80, '90 e 2000, man mano che la tecnologia diventava più accessibile e connessa, la funzionalità CMMS si è ampliata fino a includere la gestione degli ordini di lavoro, in cui le aziende assegnano, monitorano e completano gli ordini di lavoro e le liste di controllo di ispezione in un unico posto. Altre caratteristiche, come la gestione dei progetti e l'acquisto di pezzi di ricambio, sono state poi aggiunte come soluzioni avanzate. Molti settori dipendono dal CMMS per migliorare la visibilità degli asset e dei workflow, semplificare le operazioni e la manutenzione, gestire la forza lavoro mobile sul campo e garantire la conformità, ad esempio, negli audit e nella rendicontazione su stato di salute, sicurezza e ambiente.