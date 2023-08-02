Che cosa si intende per EHS (ambiente, salute e sicurezza)?

Il software del sistema di gestione EHS è progettato per aiutare le organizzazioni a semplificare e centralizzare i propri programmi EHS in un'unica piattaforma. Facendo in modo che sia più facile gestire e monitorare la conformità, tenere traccia degli incidenti e migliorare le prestazioni di sicurezza complessive.



Raccolta dati e tracciamento degli incidenti: il software consente agli utenti di raccogliere, tracciare e gestire vari tipi di dati relativi all'ambiente, alla salute e alla sicurezza. In questo modo è possibile disporre delle informazioni su incidenti, quasi incidenti, ispezioni, controlli, permessi, accertamento del rischio, record di formazione e altro ancora. Monitora l'intero ciclo di vita degli incidenti, dal reporting iniziale all'indagine e alle azioni correttive. Il software è in grado di raccogliere e analizzare i dati ambientali come la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua e i livelli di rumore. La raccolta dei dati aiuta a identificare tendenze e cause principali per prevenire problemi futuri.

Gestione della conformità: le organizzazioni possono facilitare la conformità normativa con i requisiti e gli standard normativi pertinenti tracciando meglio i requisiti di conformità in materia di ambiente, salute e sicurezza, permessi, scadenze e obblighi di reporting.

Valutazione e mitigazione dei rischi: il software di gestione EHS consente agli utenti di gestire i rischi, implementare controlli e misure preventivi per ridurli e mantenere un ambiente più sicuro.

Ispezioni e controlli di sicurezza: il software EHS semplifica il processo di conduzione di ispezioni e controlli di sicurezza in loco. Aiuta a pianificare le ispezioni, documentare i risultati e monitorare le azioni correttive. L’EHS svolge inoltre un ruolo cruciale nell’ottimizzazione della preparazione alle emergenze.

Formazione e certificazione EHS: il software aiuta i professionisti EHS a gestire i record di formazione dei dipendenti, le certificazioni e i requisiti delle competenze. Assicura che i dipendenti ricevano la necessaria formazione in materia di sicurezza e che siano aggiornati sui più recenti protocolli di sicurezza per i dipendenti.

Reporting e analisi: il software di gestione EHS genera report e analisi completi per fornire informazioni sulle prestazioni EHS. Questi report aiutano le organizzazioni a comprendere le tendenze, identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni basate sui dati per migliorare le iniziative di sicurezza e conformità.

Integrazione e collaborazione: il software può integrarsi con altri sistemi, quali dispositivi di monitoraggio ambientale, strumenti di segnalazione degli incidenti, sistemi di gestione della sicurezza e sistemi di pianificazione delle risorse aziendali. Questa integrazione semplifica lo scambio di dati e facilita la collaborazione tra diversi dipartimenti all'interno dell'organizzazione.

Monitoraggio della sostenibilità: il software EHS supporta l'impegno verso la sostenibilità aiutando le organizzazioni a monitorare e gestire la propria presenza ambientale, l'utilizzo dell'energia e le pratiche di gestione dei rifiuti.

Raccolta dati su rete mobile: molte soluzioni software EHS offrono applicazioni mobili, consentendo ai lavoratori sul campo di acquisire dati, condurre ispezioni e segnalare incidenti in tempo reale utilizzando dispositivi mobili.