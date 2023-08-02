Che cosa si intende per EHS (ambiente, salute e sicurezza)?

Ambiente, salute e sicurezza (EHS) è un campo multidisciplinare che si concentra sulla protezione della salute umana e dell'ambiente in vari contesti, tra cui luoghi di lavoro, comunità e spazi pubblici. Gli obiettivi principali dell'EHS sono identificare e mitigare i potenziali pericoli, prevenire gli incidenti e promuovere un ambiente di vita e di lavoro sicuro e sano.
I dipartimenti governativi EHS, come l'Environmental Protection Agency (EPA) e l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) negli Stati Uniti utilizzano le normative EHS per imporre la conformità a standard che promuovono la protezione dell'ambiente collettivo, la sicurezza sul lavoro, la salute e il benessere. Analogamente, organismi internazionali come l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) sviluppano standard e forniscono certificazioni alle entità che aderiscono a tali standard.
In alcune regioni e contesti, l'EHS è indicato come HSE (Health, Safety and Environment, Salute, Sicurezza e Ambiente) tra molti altri acronimi simili come EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE e altri ancora, ma probabilmente si riferiscono alla stessa disciplina.
L’EHS comprende tre discipline correlate:
L’obiettivo è salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento e dal degrado. Coinvolge il monitoraggio e il controllo di fattori quali la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la contaminazione del suolo e la gestione dei rifiuti. La gestione ambientale e le misure di protezione mirano a ridurre l'impatto negativo delle attività umane, delle emissioni e dei materiali pericolosi su ecosistemi, fauna selvatica e risorse naturali.
La sicurezza sul lavoro riguarda la tutela della salute e del benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro. Si tratta di identificare e mitigare i potenziali rischi che possono causare infortuni, malattie o incidenti ai dipendenti. Le misure di sicurezza sul lavoro comprendono la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, la formazione dei dipendenti sui programmi di sicurezza, l'esecuzione di ispezioni di sicurezza e l'attuazione di procedure di sicurezza per creare un ambiente di lavoro conforme. Nel 2021, 5.190 lavoratori negli Stati Uniti hanno subito infortuni fatali sul lavoro e le misure EHS mirano a ridurre tale numero.1
Questa componente si concentra sulla promozione della salute e del benessere generale delle parti interessate e delle comunità. Si tratta di affrontare i problemi di salute pubblica, condurre valutazioni del rischio sanitario, monitorare i focolai di malattia e attuare programmi di promozione della salute.
Il software del sistema di gestione EHS è progettato per aiutare le organizzazioni a semplificare e centralizzare i propri programmi EHS in un'unica piattaforma. Facendo in modo che sia più facile gestire e monitorare la conformità, tenere traccia degli incidenti e migliorare le prestazioni di sicurezza complessive.
Raccolta dati e tracciamento degli incidenti: il software consente agli utenti di raccogliere, tracciare e gestire vari tipi di dati relativi all'ambiente, alla salute e alla sicurezza. In questo modo è possibile disporre delle informazioni su incidenti, quasi incidenti, ispezioni, controlli, permessi, accertamento del rischio, record di formazione e altro ancora. Monitora l'intero ciclo di vita degli incidenti, dal reporting iniziale all'indagine e alle azioni correttive. Il software è in grado di raccogliere e analizzare i dati ambientali come la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua e i livelli di rumore. La raccolta dei dati aiuta a identificare tendenze e cause principali per prevenire problemi futuri.
Gestione della conformità: le organizzazioni possono facilitare la conformità normativa con i requisiti e gli standard normativi pertinenti tracciando meglio i requisiti di conformità in materia di ambiente, salute e sicurezza, permessi, scadenze e obblighi di reporting.
Valutazione e mitigazione dei rischi: il software di gestione EHS consente agli utenti di gestire i rischi, implementare controlli e misure preventivi per ridurli e mantenere un ambiente più sicuro.
Ispezioni e controlli di sicurezza: il software EHS semplifica il processo di conduzione di ispezioni e controlli di sicurezza in loco. Aiuta a pianificare le ispezioni, documentare i risultati e monitorare le azioni correttive. L’EHS svolge inoltre un ruolo cruciale nell’ottimizzazione della preparazione alle emergenze.
Formazione e certificazione EHS: il software aiuta i professionisti EHS a gestire i record di formazione dei dipendenti, le certificazioni e i requisiti delle competenze. Assicura che i dipendenti ricevano la necessaria formazione in materia di sicurezza e che siano aggiornati sui più recenti protocolli di sicurezza per i dipendenti.
Reporting e analisi: il software di gestione EHS genera report e analisi completi per fornire informazioni sulle prestazioni EHS. Questi report aiutano le organizzazioni a comprendere le tendenze, identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni basate sui dati per migliorare le iniziative di sicurezza e conformità.
Integrazione e collaborazione: il software può integrarsi con altri sistemi, quali dispositivi di monitoraggio ambientale, strumenti di segnalazione degli incidenti, sistemi di gestione della sicurezza e sistemi di pianificazione delle risorse aziendali. Questa integrazione semplifica lo scambio di dati e facilita la collaborazione tra diversi dipartimenti all'interno dell'organizzazione.
Monitoraggio della sostenibilità: il software EHS supporta l'impegno verso la sostenibilità aiutando le organizzazioni a monitorare e gestire la propria presenza ambientale, l'utilizzo dell'energia e le pratiche di gestione dei rifiuti.
Raccolta dati su rete mobile: molte soluzioni software EHS offrono applicazioni mobili, consentendo ai lavoratori sul campo di acquisire dati, condurre ispezioni e segnalare incidenti in tempo reale utilizzando dispositivi mobili.
Programmi di salute e benessere: il software EHS può essere utilizzato per gestire iniziative di salute e benessere per i dipendenti, come valutazioni della salute, campagne sul benessere e programmi di gestione dello stress. Questi sono solo alcuni esempi dei diversi casi d'uso del software EHS. La flessibilità e le funzionalità personalizzabili del software lo rendono adattabile alle esigenze e ai requisiti specifici di diversi settori e organizzazioni.
La programmazione EHS comprende innumerevoli report, liste di controllo, specifiche tecniche di sicurezza e molto altro. Si tratta di pratiche burocratiche che coinvolgono molti flussi di lavoro diversi e, storicamente, molti sistemi informatici diversi e silenziosi, se non tracciati con carta e penna. Il risultato è una gestione lenta della salute e sicurezza sul lavoro, che può tradursi in risultati che vanno da lievi multe per non conformità normativa a perdite potenzialmente catastrofiche per la produttività dei lavoratori o, peggio, a minacce per la vita dei lavoratori stessi.
L'adesione alle best practice del settore e ai quadri normativi comporta un impegno vigile per garantire che le azioni giuste siano intraprese al momento giusto, in modo coerente. E quando le azioni da intraprendere sono migliaia o decine di migliaia, può essere difficile tenerne traccia. Il software EHS consente di semplificare, pianificare, automatizzare, monitorare e perfino eseguire tali azioni in un unico ambiente. Il software EHS facilita la comunicazione e la collaborazione tra i diversi reparti e team, in modo che tutti coloro che svolgono un ruolo nell'EHS siano perfettamente allineati.
1 A look at workplace deaths and nonfatal injuries and illnesses for Workers’ Memorial Day (link esterno a ibm.com), Bureau of Labor Statistics, 28 aprile 2023.