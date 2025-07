Nei dinamici ambienti aziendali e IT di oggi, tempo, risorse, personale e budget sono tutti limitati. Le organizzazioni devono muoversi più velocemente che mai, prendendo decisioni più rischiose e significative e promuovendo l'innovazione continua per garantire la propria sopravvivenza a lungo termine.

Di conseguenza, i decisori devono scegliere quali progetti, prodotti, programmi o iniziative portare avanti e quali abbandonare (in base a fattori come il consumo di risorse e l'allineamento con gli obiettivi strategici dell'organizzazione).

Gli investimenti che non supportano i risultati aziendali desiderati verranno eliminati, mentre quelli che si allineano bene con gli obiettivi strategici avranno la priorità.

Tuttavia, il processo decisionale può presentare sfide significative per le aziende di livello più alto. Se, ad esempio, gli obiettivi strategici non sono chiari, perché non sono ben definiti o comunicati adeguatamente a tutti gli stakeholder coinvolti nell'implementazione, le decisioni di investimento potrebbero risentirne.

Alcune organizzazioni hanno anche difficoltà con la visibilità delle informazioni e dei processi in tutti i sistemi che formano parte integrante della gestione del portfolio, creando silo di informazioni in aree vitali come la pianificazione della capacità, la gestione del rischio e la gestione finanziaria. Questi problemi spesso si aggravano a causa della scalabilità aggressiva delle pratiche agili, che possono creare punti ciechi sia per i pianificatori del portfolio che per quelli finanziari.

I silo non risolti impediscono ai responsabili del portfolio di progetti di ottenere una visione completa dei dati aziendali, ostacolando la pianificazione della capacità, l'allocazione del budget e il processo decisionale generale. Inoltre, avere sistemi di registrazione disconnessi che monitorano il budget, le risorse e gli incarichi di lavoro rendono difficile rispondere in modo dinamico alle mutevoli condizioni di mercato.

Ma, poiché i team di tutta l'azienda lavorano con maggiore autonomia e un processo decisionale più rapido, l'allineamento continuo a una singola fonte affidabile diventa sempre più fondamentale.

Le procedure SPM affrontano i problemi di visibilità e allineamento integrando discipline che in genere vengono gestite da team separati. Queste includono la gestione della strategia, la gestione del portfolio di programmi (PPM), l'analisi integrata del portfolio IT, la gestione del portfolio agile e la gestione finanziaria agile.

Negli ambienti SPM, queste attività sono centralizzate e interconnesse, quindi qualsiasi modifica (nella strategia aziendale, nei modelli operativi, nel portfolio IT o nell'architettura aziendale) è immediatamente visibile a tutti i stakeholder interessati. La visibilità in tempo reale a livello aziendale facilita l'allineamento semplificato del portfolio, il processo decisionale orientato al valore e l'adattabilità continua del portfolio.

Pertanto, SPM aiuta le imprese, i project manager e gli uffici di gestione dei progetti (PMO) a raggiungere risultati aziendali di livello superiore e a mantenere il loro vantaggio competitivo attraverso investimenti digitali e tecnologici.