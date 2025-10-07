Cos'è il tracciamento degli asset?

Data di pubblicazione: 18 dicembre 2023
Collaboratori: Alexandra Jonker
Il tracciamento degli asset è la pratica di monitorare la posizione degli asset fisici di un'organizzazione con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo le perdite. Gli asset fisici includono molte cose, dai veicoli per le consegne ai laptop dei dipendenti, fino ai macchinari pesanti.
Il tracciamento degli asset fa parte della gestione degli asset, ovvero il processo di monitoraggio e manutenzione di tutti gli asset fisici, nonché della gestione delle risorse IT (ITAM), che consiste nel tracciamento e nella gestione completi degli asset IT. Gli asset digitali vengono gestiti attraverso un processo separato: la gestione degli asset digitali. La pratica più ampia della gestione degli asset comprende la strategia di manutenzione, ovvero il modo in cui le aziende riducono al minimo i tempi di inattività delle attrezzature, tengono a bada i costi di manutenzione e garantiscono che gli stabilimenti lavorino al massimo o quasi della capacità.
Il moderno tracciamento degli asset sfrutta sia l'hardware che il software per tracciare il movimento degli asset e ricevere dati sulla posizione in tempo reale. L'hardware comprende tecnologie di tracciamento come codici a barre, codici QR o l'identificazione a radiofrequenza (RFID). Il software assume comunemente la forma di sistemi di tracciamento degli asset e software di tracciamento degli asset. Il tracciamento degli asset abilitato da queste tecnologie è critico per migliorare la gestione dell'inventario e trovare efficienze negli spazi di lavoro e nelle fabbriche sempre più digitalizzati. Tra i consumatori, chiunque abbia utilizzato uno scanner di codici a barre alla cassa di un supermercato ha avuto a che fare con un sistema di tracciamento degli asset.
Gli asset fissi come server e camion da trasporto richiedono ingenti investimenti di capitale e possono costituire una parte importante del patrimonio netto di un'azienda. Inoltre, molte organizzazioni dispongono di più asset fisici di quanto possano immaginare. Gli ascensori in un edificio aziendale, ad esempio, sono un asset fisico. Quanto meglio e più efficacemente un'azienda gestisce i propri asset, tanto più è probabile che riesca a massimizzare il valore di tali investimenti nel corso della sua espansione. Il tracciamento degli asset è il primo passo per mettere in evidenza quali asset aggiungono valore (e quali no).
Una tracciabilità efficace degli asset semplifica il lavoro degli addetti all'amministrazione e alla manutenzione, fornendo registri accurati e dettagliati delle informazioni sugli asset stessi. In questo modo, non utilizzano le ore di lavoro per individuare gli asset mancanti che potrebbero essere in loco o per acquistare nuovi asset che potrebbero già esistere. In effetti, uno studio recente (PDF) ha rilevato che la visibilità degli asset a livello aziendale può migliorare la produttività della manutenzione del 28% e ridurre la manutenzione e la riparazione dell'inventario del 18%.
I benefici del tracciamento degli asset includono anche la prevenzione di perdite e furti, uno spostamento più sicuro di macchinari pericolosi e la garanzia che le merci deperibili rimangano in condizioni ottimali.
Le soluzioni di tracciamento degli asset utilizzano spesso le seguenti tecnologie per acquisire dati sulle risorse in tempo reale:
I codici a barre sono considerati lo standard per il monitoraggio degli asset. Le etichette con codice a barre rappresentano i dati utilizzando linee parallele con larghezze, spaziature e dimensioni variabili. Sono collegati ad asset fisici più grandi e possono assegnare a ciascun asset un identificatore univoco. Sono disponibili molte app Android e iOS, oltre a dispositivi mobili con il software per la scansione dei codici a barre, e questa versatilità li rende un'opzione scalabile, economica e affidabile. I codici QR sono il successore bidimensionale dei codici a barre. Possono essere scansionati da qualsiasi angolazione e contenere più informazioni di un codice a barre tradizionale.
Una LPWAN è una rete di telecomunicazioni wireless che supporta la comunicazione a lungo raggio con un basso consumo energetico, e questo è il suo vantaggio più evidente. In effetti, l'efficienza energetica della tecnologia LPWAN può aiutare a prolungare la durata della batteria di un dispositivo Internet delle cose (IoT). Mentre una WAN wireless connette persone e aziende, la LPWAN connette i dispositivi IoT e i dati provenienti dai relativi sensori. Utilizzando la LPWAN in combinazione con dispositivi abilitati all'IoT, le organizzazioni possono tracciare e monitorare gli asset, sia interni che esterni.
Chiamati anche chip RFID, i tag RFID memorizzano le informazioni sugli asset e ne trasmettono la posizione utilizzando le onde radio. Presentano una vasta gamma di usi: le aziende possono impiegarli per tenere traccia dell'inventario di magazzino. Tuttavia, vengono utilizzati anche nei lettori di pedaggi autostradali, nelle gare ciclistiche per registrare gli orari di inizio e di arrivo e per registrare i movimenti del bestiame. Non richiedono una scansione diretta come codici a barre e codici QR, quindi il chip può essere letto anche quando non è visibile.
I dispositivi di tracciamento degli asset BLE inviano segnali regolari che vengono letti dai dispositivi abilitati BLE, come ad esempio gli smartphone. Esistono due tipi principali di BLE che presentano casi d'uso diversi: i beacon BLE sono i migliori per gli asset fissi interni, mentre i tag BLE funzionano bene per risorse più piccole e non fisse. Il BLE vanta una durata della batteria più lunga, costi inferiori e una maggiore precisione della posizione rispetto ad altre tecnologie di tracciamento degli asset. Per questo motivo, settori come quello sanitario e manifatturiero hanno trovato in essi un valore aggiunto. Tuttavia, i dispositivi BLE sono ideali solo per la trasmissione di dati a corto raggio.
I rilevatori di asset GPS trasmettono dati tramite satelliti e reti cellulari per individuare e monitorare gli asset. I sistemi di tracciamento degli asset GPS sono estremamente accurati, possono tracciare gli asset in tutto il mondo e presentano diverse opzioni di connettività. Inoltre, sono dotati di funzionalità per impostare i geofence, in modo che le organizzazioni ricevano delle notifiche quando un asset lascia il perimetro. I localizzatori di asset GPS sono fondamentali per la gestione della flotta: i gestori di flotte utilizzano i sistemi di tracciamento degli asset GPS per ottenere visibilità in tempo reale sulla flotta di veicoli su strada.
Alcune organizzazioni possono ancora utilizzare registri scritti a mano, fogli di calcolo Excel o strumenti ERP (Enterprise Resource Planning) per il monitoraggio degli asset. Tuttavia, l'inserimento manuale dei dati è soggetto all'errore umano e rappresenta un metodo lento per tenere sotto controllo un ampio inventario di asset, come quello delle flotte di veicoli.
Il software di tracciamento degli asset e le soluzioni del software di gestione degli asset possono offrire un modo affidabile per tracciare gli asset fissi con funzioni quali la localizzazione, l'elaborazione degli ordini di lavoro e i percorsi di audit. Molte delle attuali soluzioni di gestione degli asset sono basate sul cloud e offrono la possibilità di collegarsi ad applicazioni mobili, in modo che i dipendenti possano accedere ai dati e prendere decisioni da uno smartphone o da un tablet 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Per le organizzazioni più grandi, i sistemi EAM (Enterprise Asset Management) forniscono una piattaforma centrale di gestione per il monitoraggio e la gestione di tutti gli asset. Gli EAM sono in grado di integrare i dati degli asset in tutto il loro ciclo di vita: acquisizione, funzionamento, manutenzione, ammortamento e rinnovo o sostituzione. Alcuni sistemi EAM utilizzano anche una combinazione di intelligenza artificiale (AI), workflow intelligenti e assistenza umana in remoto per automatizzare e accelerare i processi e creare efficienza all'interno del processo di gestione degli asset.
Ottimizza le prestazioni degli asset e riduci i tempi di inattività e i costi con un'unica soluzione che fornisce una visibilità e un controllo senza pari in tutta l'azienda per gestire asset, programmi, risorse, processi, inventari e spese.
Sblocca il pieno potenziale degli asset aziendali con IBM Maximo Application Suite unificando i sistemi di manutenzione, ispezione e affidabilità in un'unica piattaforma. Si tratta di una soluzione integrata basata sul cloud che sfrutta la potenza dell'AI, dell'IoT e dell'analitica avanzata per ottimizzare le prestazioni degli asset, prolungarne il ciclo di vita e ridurre il tempo di inattività e i costi operativi.