Cos'è il tracciamento degli asset?

Gli asset fissi come server e camion da trasporto richiedono ingenti investimenti di capitale e possono costituire una parte importante del patrimonio netto di un'azienda. Inoltre, molte organizzazioni dispongono di più asset fisici di quanto possano immaginare. Gli ascensori in un edificio aziendale, ad esempio, sono un asset fisico. Quanto meglio e più efficacemente un'azienda gestisce i propri asset, tanto più è probabile che riesca a massimizzare il valore di tali investimenti nel corso della sua espansione. Il tracciamento degli asset è il primo passo per mettere in evidenza quali asset aggiungono valore (e quali no).

Una tracciabilità efficace degli asset semplifica il lavoro degli addetti all'amministrazione e alla manutenzione, fornendo registri accurati e dettagliati delle informazioni sugli asset stessi. In questo modo, non utilizzano le ore di lavoro per individuare gli asset mancanti che potrebbero essere in loco o per acquistare nuovi asset che potrebbero già esistere. In effetti, uno studio recente (PDF) ha rilevato che la visibilità degli asset a livello aziendale può migliorare la produttività della manutenzione del 28% e ridurre la manutenzione e la riparazione dell'inventario del 18%.

I benefici del tracciamento degli asset includono anche la prevenzione di perdite e furti, uno spostamento più sicuro di macchinari pericolosi e la garanzia che le merci deperibili rimangano in condizioni ottimali.