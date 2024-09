Cos'è la gestione degli asset fissi?

La gestione degli asset fissi può essere complessa, specialmente per le imprese globali o le aziende con ampi inventari - come un'azienda di noleggio auto o una multinazionale di prodotti manifatturieri.

Le piccole organizzazioni possono usare fogli di calcolo o strumenti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per il tracciamento degli asset. Tuttavia, l'inserimento manuale dei dati è soggetto a errori. Può anche essere un metodo lento per mantenere il controllo dell'inventario degli asset fissi, quando le flotte di veicoli vengono spostate da un'ubicazione a un'altra o quando la tecnologia è complessa.

Nel suo blog sulla gestione degli asset, la direttrice dei contenuti Watson IoT Sarah Dudley delinea uno scenario comune: "Hai cinque veicoli. Forse hai un notebook dove tieni traccia di quando ognuno ha bisogno di un cambio d'olio, nuove spazzole dei tergicristalli o un nuovo set di pneumatici...Ora hai 500 veicoli. Stai iniziando a vedere i problemi che cominciano a sorgere. Se solo avessi a tua disposizione un database dove poter facilmente tracciare queste informazioni senza il rischio che si perdano o si smarriscano. È proprio a questo che serve un sistema di gestione degli asset".

Il software di tracciamento degli asset e le soluzioni di gestione offrono un modo affidabile per supervisionare gli asset fissi. Sono incluse funzioni quali la localizzazione della posizione, l'elaborazione degli ordini di lavoro e le tracce di controllo.

Software di gestione degli asset

Le attività più piccole possono trarre vantaggio da un sistema CMMS (computerized maintenance management system). Il software di automazione assiste nella pianificazione, la gestione e la reportistica delle attività di manutenzione. Le funzioni includono la gestione dei flussi di lavoro, il rifornimento e l'instradamento, le indicazioni operative e per le riparazioni, la reportistica e il controllo.

Per le attività di grandi dimensioni, un sistema di gestione degli asset aziendali come IBM Maximo fornisce una piattaforma centrale per gestire tutti gli asset fissi. Integra i dati degli asset da tutto il ciclo di vita degli asset: acquisizione, operazioni, manutenzione, deprezzamento e rinnovo o sostituzione.

Con una visione completa, le organizzazioni ottengono un insight dei loro complessi ambienti di asset. Sono meglio informati per gestire lo stato di integrità degli asset. Le funzioni e i flussi di lavoro le aiutano a ottimizzare le attività di gestione e a ridurre i tempi di inattività. I team hanno anche una visione aziendale dei controlli di sicurezza e ambientali per affrontare meglio problemi e rischi.

IoT e AI

IoT (Internet of Things) offre insight approfonditi e consente un maggiore controllo degli asset fissi. Il software IBM Watson IoT , ad esempio, mette in correlazione i dati da sensori e dispositivi per fornire una visibilità tempestiva dello stato di integrità e delle prestazioni degli asset. Migliora la gestione degli asset analizzando lo stato, stimando il valore e il rischio e anticipando i malfunzionamenti.

L'AI utilizza il machine learning per misurare lo stato degli asset e consentire la manutenzione predittiva. Questa tecnologia raccoglie i dati degli asset (da sensori, telemetria, ordini di lavoro, anche eventi meteorologici) e utilizza gli algoritmi per individuare modelli o tendenze e sviluppare modelli di previsione. Le informazioni, unite al punteggio predittivo, consentono al sistema di prescrivere tattiche o strategie preventive.

Blockchain

La blockchain è un libro mastro sicuro e condiviso che registra ogni transazione in una rete di business. In termini di traccia degli asset fissi, questa tecnologia aiuta a:

Stabilire la provenienza delle apparecchiature e dei servizi lungo la catena di approvvigionamento degli asset

Registrare le transazioni correlate alla sicurezza quali i permessi e gli incidenti

Fornire una traccia di controllo in tutta la rete

Fornire la supervisione in caso di richieste di risarcimento correlate a danni e garanzie

"Una blockchain significa che tutte le attività che sono state eseguite su un asset sono verificate e creano una registrazione accurata che può essere utilizzata dai gestori delle risorse", dice Russell Bee, lead product architect di IBM nel suo blog sulla gestione degli asset . "Usano queste registrazioni per analizzare le prestazioni, i rischi e per prendere decisioni strategiche sulle loro apparecchiature come parte dei loro cicli di pianificazione".