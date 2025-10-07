La manutenzione basata sulle condizioni (CBM) è una strategia di manutenzione preventiva che si basa sul monitoraggio di asset o apparecchiature per determinare quando sono necessari interventi di manutenzione.
La CBM prevede l'uso di sensori e altre apparecchiature di monitoraggio per raccogliere dati sulle prestazioni delle apparecchiature.Utilizzando algoritmi, apprendimento automatico e intelligenza artificiale, i dati raccolti vengono analizzati per identificare pattern e anomalie che potrebbero indicare un problema di manutenzione.
In passato, le aziende eseguivano la manutenzione solo a scadenze fisse o in caso di guasto delle apparecchiature, il che spesso comportava pratiche di manutenzione costose e inefficienti (ad esempio, tempi di inattività imprevisti e riparazioni di emergenza).La manutenzione basata sulle condizioni, tuttavia, offre un approccio nuovo e più avanzato alla gestione della manutenzione.
Invece di eseguire la manutenzione secondo una pianificazione predeterminata o attendere guasti alle apparecchiature, la CBM utilizza dati in tempo reale per identificare le esigenze di manutenzione, consentendo pratiche di manutenzione più efficienti ed economiche.
La manutenzione basata sulle condizioni e la manutenzione predittiva sono entrambi approcci di gestione degli asset che possono aiutare le organizzazioni a ridurre al minimo la probabilità di guasti alle apparecchiature e massimizzare la durata degli asset.Tuttavia, si differenziano per alcuni aspetti fondamentali.
Con la CBM, il reparto di manutenzione esegue la manutenzione in base alle necessità; è un processo intrinsecamente reattivo.La manutenzione predittiva, invece, utilizza l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico per prevedere quando è il momento di eseguire le attività di manutenzione.Rappresenta un approccio più proattivo alla gestione degli asset.
Inoltre, la CBM si basa su ispezioni, test e dati in tempo reale per valutare le condizioni attuali delle apparecchiature, mentre la manutenzione predittiva si basa sul monitoraggio continuo e sull'analisi dei dati per prevedere il comportamento futuro delle apparecchiature.
Entrambi gli approcci possono aiutare le organizzazioni a mantenere gli asset critici al massimo delle prestazioni, quindi uno dei due approcci (o entrambi) potrebbe essere adatto alla tua azienda.Tuttavia, la scelta della strategia migliore dipenderà da fattori quali il tipo di apparecchiatura, la criticità dei tuoi asset, il settore in cui operi e/o l'ambiente in cui si trovano i tuoi asset.
Sebbene esistano una miriade di tecniche di monitoraggio per la CBM, questi sono i tipi di manutenzione basata sulle condizioni che è più probabile incontrare.
La termografia a infrarossi utilizza l'imaging termico per rilevare il surriscaldamento e altri problemi legati alla temperatura.Si basa su misurazioni senza contatto per rilevare variazioni di temperatura potenzialmente problematiche in oggetti e superfici.
La termografia a infrarossi utilizza termocamere per catturare la radiazione a infrarossi emessa da un oggetto o da una superficie e convertirla in un'immagine visiva (o termogramma).Il termogramma viene quindi utilizzato per misurare la temperatura corrente dell'asset rispetto alla temperatura di riferimento dell'asset.
Le organizzazioni utilizzano principalmente questo tipo di CBM per monitorare i motori, ispezionare i cuscinetti e controllare i livelli di gas, liquami o liquidi.
Il monitoraggio delle vibrazioni (o analisi delle vibrazioni) utilizza sensori di vibrazione per misurare le frequenze di vibrazione in un asset e rilevare anomalie che potrebbero indicare un problema.Poiché gli asset rotanti (ad esempio, motori e pompe) tendono a vibrare più intensamente e più rumorosamente con il passare del tempo, la misurazione dei cambiamenti nelle vibrazioni può aiutare a identificare l'usura e i danni prima che l'asset si guasti.Il monitoraggio delle vibrazioni può essere utilizzato per rilevare un'ampia gamma di problemi, tra cui disallineamento, squilibrio, usura o guasto dei cuscinetti, alberi piegati e componenti allentati.
L'analisi dell'olio valuta le proprietà dell'olio (ad es. viscosità, acidità, ecc.) in un'asset per rilevare contaminanti o particelle d'usura. In genere, comporta la raccolta di un campione di olio lubrificante dall'apparecchiatura e l'invio a un laboratorio per l'analisi.L'analisi dell'olio può essere utile per monitorare asset come motori, cambi e sistemi idraulici.
L'analisi a ultrasuoni (o test a ultrasuoni) utilizza onde sonore ad alta frequenza per rilevare perdite, crepe o difetti in un'apparecchiatura. ùSi basa su tecniche di raccolta dati sia a contatto (propagazione strutturale) che senza contatto (propagazione aerea) per determinare l'usura dell'asset.I metodi a contatto vengono generalmente utilizzati per rilevare problemi meccanici, come problemi di lubrificazione, danni agli ingranaggi e rottura delle barre del rotore, che generano suoni ad alta frequenza.I metodi senza contatto possono rilevare problemi, come perdite di pressione e vuoto nei sistemi a gas compressi, che tendono a generare suoni a bassa frequenza.
Per monitorare al meglio gli asset che trasportano gas, aria o fluidi si ricorre all'analisi della pressione, ossia al processo di misurazione e valutazione dei livelli di pressione all'interno di un asset.I team di manutenzione possono utilizzare l'analisi della pressione per determinare la portata e la velocità dei fluidi attraverso tubi e valvole, per ottimizzare le prestazioni di compressori d'aria e regolatori e per controllare la pressione di gas e liquidi nei serbatoi e nelle condutture.
L'analisi elettrica valuta la qualità dell'alimentazione in ingresso di sistemi o componenti elettrici utilizzando le letture della corrente del motore dagli amperometri a morsetto.Misurazioni come tensione, corrente, resistenza, capacità, induttanza e potenza possono aiutare i team di manutenzione ad anticipare cali di tensione, problemi di fattore di potenza, guasti e distorsioni del circuito.
Il ciclo di vita della CBM descrive le fasi del processo CBM, ciascuna delle quali svolge un ruolo fondamentale nel successo complessivo del programma.Queste fasi includono la pianificazione, l'implementazione, il monitoraggio, l'analisi e il miglioramento.
Nella fase di pianificazione, il team di manutenzione dovrebbe definire chiaramente gli obiettivi del programma di CBM.Gli obiettivi devono essere in linea con gli obiettivi generali dell'organizzazione e devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo.
Una volta definiti gli obiettivi, è necessario identificare gli asset critici e concentrare il programma di monitoraggio basato sulle condizioni su tali asset.Svilupperai un piano di monitoraggio che delinei le tecniche di monitoraggio specifiche che utilizzerai, nonché la frequenza e la durata dei processi di monitoraggio.Il piano deve inoltre identificare il personale responsabile del monitoraggio e dell'analisi dei dati sulle prestazioni delle apparecchiature.Questo approccio garantisce che i reparti di manutenzione utilizzino le risorse in modo efficace e riducano al minimo i tempi di inattività non pianificati.
Infine, il team di manutenzione dovrebbe stabilire le proprie linee guida nella fase di pianificazione.Le linee guida sono una componente essenziale della CBM, in quanto forniscono un punto di riferimento per misurare i cambiamenti nelle condizioni delle apparecchiature e aiutano a identificare i pattern di comportamento degli asset.
È possibile utilizzare le linee guida operative, che riflettono le condizioni operative tipiche degli asset, le linee guida storiche, che si basano sui dati storici degli asset, le linee guida del produttore, stabilite dal produttore dell'apparecchiatura, o qualsiasi altra metrica di riferimento che il reparto di manutenzione ritenga utile.
Nella fase di implementazione, il team installa i sensori e i sistemi di acquisizione dei dati e addestra il personale all'utilizzo degli strumenti di CBM.Questa fase richiede al team di sviluppare un sistema di gestione dei dati e integrare la CBM nel sistema di gestione della manutenzione dell'organizzazione.
La fase di monitoraggio è la parte più importante di qualsiasi programma di CBM.Si tratta di raccogliere dati dai sensori e dai sistemi di acquisizione dati, idealmente su base continua, per monitorare le condizioni delle apparecchiature in tempo reale.
Nella fase di analisi, il team interpreta i dati raccolti durante la fase di monitoraggio, manualmente o utilizzando strumenti software.Ciò include l'identificazione di pattern e tendenze e il rilevamento di anomalie e potenziali guasti.
Una volta interpretati i risultati dell'analisi, il team svilupperà e implementerà un piano d'azione.Ciò può includere la pianificazione delle attività di manutenzione, la regolazione dei parametri operativi o il miglioramento delle apparecchiature o del sistema di monitoraggio stesso.Il team documenterà anche i risultati del programma di CBM e li incorporerà nelle future attività di pianificazione e implementazione.
È importante notare che il ciclo di vita della CBM non è un processo unico, ma piuttosto un ciclo continuo.Pertanto, il successo di un programma di CBM dipende dal modo in cui un'organizzazione migliora e perfeziona continuamente il proprio approccio alla manutenzione.
La manutenzione basata sulle condizioni è una strategia efficace per migliorare l'affidabilità delle apparecchiature e ridurre i costi di manutenzione.Tuttavia, può essere efficace solo se il programma di gestione basato sulle condizioni è ben progettato e ben eseguito.Ecco alcune best practice che aiuteranno la tua organizzazione a ottimizzare il processo di CBM.
La comprensione degli intervalli e delle curve P-F può essere molto utile nei programmi di manutenzione predittiva perché aiutano a determinare la tempistica ottimale delle attività di manutenzione.
La curva P-F fornisce una rappresentazione visiva della relazione tra la gravità di un guasto e il tempo di guasto dell'asset.Analizzando la curva P-F per una particolare apparecchiatura, è possibile identificare i guasti più critici e dare priorità alle attività di manutenzione in base alla criticità.
L'intervallo P-F, invece, mostra il tempo disponibile per eseguire la manutenzione una volta rilevato un guasto.L'intervallo P-F può aiutare il personale di manutenzione a pianificare in anticipo le attività di manutenzione, prima che l'apparecchiatura si guasti.
Il processo CBM genera grandi quantità di dati che devono essere archiviati, analizzati e utilizzati in modo tempestivo.I software di gestione e analisi dei dati possono aiutare a dare un senso ai dati e a trasformarli in conoscenza attivabile.Inoltre, molti programmi di CBM sono compatibili con i sistemi di gestione computerizzata della manutenzione (CMMS) e di gestione degli asset aziendali (EAM), semplificando l'integrazione della CBM nel programma di gestione degli asset esistente.
I programmi di CBM richiedono ai team di manutenzione di pianificare la manutenzione in base alle condizioni effettive delle apparecchiature.Per farlo in modo efficace, le organizzazioni devono implementare un sistema di pianificazione della manutenzione in grado di tenere conto dei dati sulle prestazioni e di assegnare le priorità alle attività di manutenzione.
La manutenzione basata sulle condizioni non è un'implementazione unica, ma un processo continuo di monitoraggio, analisi e miglioramento.Le organizzazioni dovrebbero incoraggiare continuamente il personale di manutenzione a identificare le aree di miglioramento e a implementare le modifiche in base ai risultati.
La manutenzione basata sulle condizioni è una strategia efficace per migliorare l'affidabilità e la durata delle apparecchiature.Il vantaggio principale della CBM è il suo approccio snello alla gestione degli asset, ma offre anche altri tipi di vantaggi.
I programmi di manutenzione basati sulle condizioni consentono alle organizzazioni di sviluppare piani di manutenzione proattivi, ma l'implementazione può presentare delle difficoltà.
Asset management intelligente, monitoraggio, manutenzione predittiva e affidabilità in un'unica piattaforma.
Utilizza i dati, l'IoT e l'AI per ripensare e riallocare gli spazi e soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle tue risorse
Ottieni il massimo valore dai tuoi asset enterprise con Maximo Application Suite. È un'unica piattaforma integrata basata sul cloud che utilizza IA, IoT e analitica per ottimizzare le prestazioni, prolungare il ciclo di vita dell'asset e ridurre il fermo e i costi operativi.