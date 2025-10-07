Per monitorare al meglio gli asset che trasportano gas, aria o fluidi si ricorre all'analisi della pressione, ossia al processo di misurazione e valutazione dei livelli di pressione all'interno di un asset.I team di manutenzione possono utilizzare l'analisi della pressione per determinare la portata e la velocità dei fluidi attraverso tubi e valvole, per ottimizzare le prestazioni di compressori d'aria e regolatori e per controllare la pressione di gas e liquidi nei serbatoi e nelle condutture.