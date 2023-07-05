1. Pianificazione

Nella prima fase del ciclo di vita dell'asset, gli stakeholder valutano la necessità di un nuovo asset, il suo valore previsto per l'organizzazione e il costo complessivo.

Una parte critica della fase di pianificazione è valutare il valore complessivo dell'asset. Durante questa fase, i decisori devono considerare molte informazioni diverse per fare una valutazione accurata. Una tecnica che sta diventando sempre più preziosa nella fase di pianificazione è la creazione di un gemello digitale.

Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un asset che un'azienda intende acquistare. Permette all'azienda di eseguire test e prevedere le prestazioni in base alle simulazioni. Con un gemello digitale, è possibile prevedere come un asset si comporterà in determinate condizioni e quale sarà la sua durata di vita prevista.

Leggi questo post sul blog per scoprire come gemello digitale può aiutarti a ottimizzare le prestazioni dei tuoi asset.

2. Approvvigionamento e installazione

Questa fase riguarda l'acquisto, il trasporto e l'installazione dell'asset, inclusa la modalità in cui questo sarà messo in funzione, come sarà integrato con altri asset di proprietà dell'azienda e come i dati che esso genera saranno incorporati nelle decisioni aziendali.

3. Utilizzo

Questa fase è fondamentale per massimizzare le prestazioni degli asset nel tempo e prolungarne la durata. Recentemente, software di gestione degli asset, come i sistemi enterprise asset management (EAM), sono diventati uno strumento indispensabile per aiutare le aziende a svolgere sia la manutenzione predittiva che quella preventiva. Approfondiremo gli EAM, le tecnologie che li sostengono, i tipi di manutenzione che permettono e le loro implicazioni per le best practice ALM in un'altra sezione.

4. Dismissione e smaltimento degli asset

La fase finale del ciclo di vita dell'asset è la cessione dell'asset. A questo punto, è importante valutare il deprezzamento dell'asset rispetto all'aumento dei costi di manutenzione. I decisori vorranno prendere in considerazione una serie di fattori per informare questa decisione, tra cui il tempo di attività degli asset, la durata prevista e il cambiamento dei costi del carburante e dei pezzi di ricambio.