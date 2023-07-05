Da un impianto di trattamento delle acque reflue da cui dipende un'intera città a un'azienda di trasporti di piccole dimensioni che deve effettuare consegne puntuali, le aziende di tutte le dimensioni si affidano agli asset e alle attrezzature che possiedono per creare valore ogni giorno.
La gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) è un approccio basato sui dati che molte aziende utilizzano per prendersi cura dei propri asset, massimizzarne l'efficienza e aumentare la redditività. Ma da dove si comincia e come si fa a sapere quale strategia ALM è più adatta alle proprie esigenze?
In questo articolo esamineremo alcune delle migliori best practice che le aziende di successo adottano per prendersi cura dei propri asset e prolungarne la vita utile. Prima di tutto, però, iniziamo con alcune definizioni che saranno fondamentali per comprendere il valore dell'ALM per l'impresa moderna.
Gli asset sono sia beni fisici che non fisici che le aziende possiedono e utilizzano per creare valore. Esempi di asset fisici (o asset hardware) includono macchinari, fabbriche, forniture per ufficio, impianti di produzione, flotte di veicoli ed edifici. Esempi di asset non fisici includono software, proprietà intellettuale, marchi e brevetti.
L'ALM è un approccio strategico alla gestione degli asset fisici che aiuta le aziende a ottenere il massimo valore da essi nel tempo. Le strategie di manutenzione utilizzate più frequentemente dalle aziende sono suddivise in quattro fasi del ciclo di vita dell'asset.
Nella prima fase del ciclo di vita dell'asset, gli stakeholder valutano la necessità di un nuovo asset, il suo valore previsto per l'organizzazione e il costo complessivo.
Una parte critica della fase di pianificazione è valutare il valore complessivo dell'asset. Durante questa fase, i decisori devono considerare molte informazioni diverse per fare una valutazione accurata. Una tecnica che sta diventando sempre più preziosa nella fase di pianificazione è la creazione di un gemello digitale.
Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un asset che un'azienda intende acquistare. Permette all'azienda di eseguire test e prevedere le prestazioni in base alle simulazioni. Con un gemello digitale, è possibile prevedere come un asset si comporterà in determinate condizioni e quale sarà la sua durata di vita prevista.
Leggi questo post sul blog per scoprire come gemello digitale può aiutarti a ottimizzare le prestazioni dei tuoi asset.
Questa fase riguarda l'acquisto, il trasporto e l'installazione dell'asset, inclusa la modalità in cui questo sarà messo in funzione, come sarà integrato con altri asset di proprietà dell'azienda e come i dati che esso genera saranno incorporati nelle decisioni aziendali.
Questa fase è fondamentale per massimizzare le prestazioni degli asset nel tempo e prolungarne la durata. Recentemente, software di gestione degli asset, come i sistemi enterprise asset management (EAM), sono diventati uno strumento indispensabile per aiutare le aziende a svolgere sia la manutenzione predittiva che quella preventiva. Approfondiremo gli EAM, le tecnologie che li sostengono, i tipi di manutenzione che permettono e le loro implicazioni per le best practice ALM in un'altra sezione.
La fase finale del ciclo di vita dell'asset è la cessione dell'asset. A questo punto, è importante valutare il deprezzamento dell'asset rispetto all'aumento dei costi di manutenzione. I decisori vorranno prendere in considerazione una serie di fattori per informare questa decisione, tra cui il tempo di attività degli asset, la durata prevista e il cambiamento dei costi del carburante e dei pezzi di ricambio.
Cosa potrebbe essere più importante per un'azienda dello stato di salute dei suoi asset? Quando hai investito un capitale duramente guadagnato nell'acquisizione di un asset, il processo di gestione degli asset garantisce che esso funzioni al massimo livello il più a lungo possibile. Le best practice ALM aiutano le aziende a sistematizzare ed eseguire i loro processi e possono generare una vasta gamma di benefici, tra cui i seguenti:
L'obiettivo principale della gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) dovrebbe sempre essere l'ottimizzazione degli asset durante tutto il loro ciclo di vita. Fino a poco tempo fa, per raggiungere questo obiettivo, manager e tecnici si affidavano a strumenti manuali come fogli di calcolo Excel e tracciamento dei documenti. Tuttavia, i recenti progressi tecnologici nelle funzionalità dei software di gestione degli asset hanno aggiunto nuove dimensioni alle best practice ALM, rendendo insufficienti strumenti manuali come Excel.
Oggi, i software di gestione degli asset aiutano le aziende a gestire in modo più accurato ed efficiente le informazioni più importanti sui propri asset, come condizioni, cronologia di manutenzione e riparazione, ubicazione, licenze e metriche di prestazione.
Di seguito sono riportate alcune best practice di gestione del ciclo di vita dell'asset su cui fanno affidamento le aziende.
Software di gestione degli asset come un sistema di gestione degli asset (EAM) aiuta a ottimizzare le prestazioni degli asset dall'acquisizione alla cessione in un modo che strumenti manuali come Excel non potrebbero mai fare. Nell'era dell'IoT—con tutto, dalle valvole ai veicoli, collegati da sensori e sistemi—gli operatori di manutenzione hanno ora l'opportunità di integrare analisi avanzate e intelligenza artificiale (AI) in tutto ciò che fanno. I dati raccolti da asset strumentati possono essere analizzati utilizzando tecniche di AI, e gli insight risultanti possono aiutare i team di manutenzione a prendere decisioni più intelligenti.
Un sistema di gestione della manutenzione digitale, o CMMS, è un software che centralizza le informazioni di manutenzione e facilita i processi delle operazioni di manutenzione. Viene spesso implementato come parte di EAM per aiutare a ottimizzare l'utilizzo e la disponibilità di attrezzature fisiche come veicoli, macchinari, comunicazioni, infrastrutture degli impianti e altri asset.
Un CMMS alla base di un solido approccio EAM assicura che tutte le informazioni rilevanti sugli asset siano memorizzate in un'unica posizione e accessibili a chiunque ne abbia bisogno. Dai dati di valore aggiornati alle garanzie critiche, licenze software e informazioni sui contratti di locazione (oltre alle ultime analisi di manutenzione e riparazione), le capacità CMMS rendono facilmente accessibili le informazioni sugli asset critici in caso di audit.
I software EAM e CMMS consentono gli approcci più moderni sul mercato—come la manutenzione preventiva e la manutenzione predittiva—per aiutare le aziende a prevenire guasti alle attrezzature.
Il monitoraggio remoto basato su AI non solo offre capacità di manutenzione predittiva, ma può anche aiutare a monitorare le prestazioni degli asset e fornire insight su come migliorarle. Aggregando i dati tra i vari reparti e i silos informativi, si può ridurre il numero di avvisi sugli asset che i responsabili della manutenzione devono gestire e garantirne l'accuratezza. I dati storici e in tempo reale raccolti dai dispositivi IoT e dagli strumenti analitici e diagnostici possono aiutare a prolungare il tempo di attività degli asset.
Analogamente al Condition monitoring dell'asset, anche il tracciamento dell'asset ha registrato grandi progressi negli ultimi anni grazie alle innovazioni tecnologiche. Tra i dispositivi più utilizzati ci sono i tag di identificazione a radiofrequenza (RFID), i sistemi di tracciamento abilitati Wi-Fi, i codici QR e i satelliti di posizionamento globale (GPS). Ognuno offre punti di forza unici e rappresenta un aggiornamento rispetto ai predecessori.
I tag RFID trasmettono una varietà di informazioni su un asset oltre alla sua posizione, inclusa la temperatura e l'umidità dell'ambiente. I sistemi di tracciamento abilitati al Wi-Fi utilizzano un tag applicato a un asset che trasmette informazioni attraverso una rete Wi-Fi locale. Tuttavia, come gli RFID, questi sono efficaci solo se un asset si trova in un ambiente chiuso e nel raggio di una rete Wi-Fi.
I codici QR rappresentano un notevole miglioramento rispetto al loro predecessore, il codice a barre universale, ma a differenza di quest'ultimo, possono essere facilmente letti solo con uno smartphone. I satelliti di posizionamento globale sono ampiamente utilizzati come asset durante il loro transito, poiché, a differenza di altri sistemi di tracciamento, permettono ai manager di vedere dove si trova un asset all'aperto, lontano dalle reti Wi-Fi, ovunque nel mondo.
Molte delle best practice attuali per la gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) sono possibili solo con una soluzione completa dotata di caratteristiche tecnologiche avanzate come IoT, analytics e monitoraggio potenziati dall'AI e funzionalità basate sul cloud.
