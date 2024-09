Sutherland ha aggiunto le funzionalità avanzate di rilevamento e risposta alle minacce di IBM Security QRadar Suite ai suoi processi di sicurezza e ai set di strumenti esistenti.



Sutherland utilizza le soluzioni QRadar per condurre un'analisi in tempo reale dei dati di log, del traffico di rete e degli eventi di sicurezza, e per applicare il rilevamento delle anomalie basato sull'AI, l'analisi del comportamento degli utenti (UBA) e l'analisi predittiva per identificare gli attacchi zero-day e altre minacce sofisticate che gli approcci tradizionali basati sulle regole potrebbero ignorare. Gli analisti dell'azienda utilizzano la soluzione anche per interrogare ed esplorare i dati alla ricerca di potenziali minacce e indicatori di compromissione, rendendo la sicurezza più proattiva.



Sutherland utilizza in particolare il componente IBM Security QRadar SIEM, che ha aiutato l'azienda a creare un ecosistema di sicurezza unificato. Gli analisti lo utilizzano per raccogliere e correlare i dati provenienti da varie origini dell'ambiente IT e ottenere una visualizzazione complessiva degli eventi di sicurezza, per poi integrarlo con vari feed di intelligence sulle minacce, supportando una difesa proattiva.



Sutherland utilizza anche la suite QRadar per fornire una sicurezza personalizzata, adattando in modo flessibile regole, avvisi e report alle specifiche esigenze di sicurezza e ai requisiti di conformità delle organizzazioni.