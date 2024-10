In che modo il continuous automated red teaming (CART) può aiutarti a migliorare il tuo livello di cybersecurity

Una famosa citazione afferma: "In teoria, teoria e pratica sono la stessa cosa. Nella pratica, non lo sono". Il modo migliore per imparare a prevenire e a riprendersi dagli attacchi informatici è fare pratica conducendo attività di red team. Altrimenti, senza la prova di quali tattiche di sicurezza stiano funzionando, è facile che le risorse vengano sprecate in tecnologie e programmi inefficaci.

È difficile dire cosa funziona davvero, cosa no, dove è necessario fare investimenti aggiuntivi e quali investimenti non valevano la pena finché non si ha l'opportunità di confrontarsi con un avversario che sta cercando di batterti.

Durante le esercitazioni del red team, le organizzazioni mettono a confronto i propri controlli di sicurezza, le difese, le pratiche e gli stakeholder interni con un avversario dedicato che organizza una simulazione di attacco. Questo è il vero valore delle valutazioni del red team. Forniscono ai responsabili della sicurezza una valutazione realistica della cybersecurity della loro organizzazione e informazioni su come gli hacker potrebbero sfruttare diverse vulnerabilità della sicurezza. Dopotutto, non si può chiedere all'autore di un attacco cosa non ha funzionato o cosa gli ha permesso di riuscire nel suo intento, quindi è difficile ottenere il feedback di cui si ha bisogno per valutare effettivamente il programma.

Inoltre, ogni operazione del red team crea un'opportunità di misurazione e miglioramento. È possibile ottenere un'idea generale del fatto che un investimento, ad esempio in strumenti di sicurezza, tester o formazione di sensibilizzazione, stia aiutando a mitigare varie minacce alla sicurezza.

I membri del team rosso aiutano anche le aziende a evolversi da una mentalità di ricerca e riparazione verso una mentalità di difesa categorica. Lasciare che gli aggressori si scatenino sulla sicurezza della tua rete può sembrare spaventoso, ma gli hacker stanno già provando ogni porta della tua infrastruttura di sicurezza. La soluzione migliore è trovare le porte aperte prima che riescano ad accedere.