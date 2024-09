Un terzo degli asset di rete che può essere attaccato è sconosciuto o non gestito, diventando in questo modo un facile bersaglio per gli autori degli attacchi informatici, con il rischio quindi di esporre i dati in modo non intenzionale. Cercare di mantenere questi dati al sicuro è sempre più importante, dal momento che le aziende si stanno espandendo rapidamente attraverso acquisizioni e i lavoratori da remoto possono accedere ai sistemi interni sul cloud sempre più facilmente. Gli avversari stanno approfittando di questo aumento del tasso di modifiche, riducendo il tempo di attacco da mesi a giorni.

IBM X-Force Randori Attack Targeted Services ti consente di testare, convalidare e migliorare costantemente il livello di sicurezza. Questi servizi aumentano i vantaggi della gestione della superficie di attacco aggiungendo campagne basate su obiettivi e report post-azione. IBM crea un apposito red team etico per i tuoi obiettivi, mentre i migliori esperti di cybersecurity provenienti da vari contesti contribuiscono a offrire valutazioni flessibili e complete in materia di sicurezza. Ogni mese, questo servizio offre 1 settimana di esercitazioni guidate da esperti per simulare gli attori delle minacce mirate. Si concentrano sugli asset ad alto valore dell'organizzazione nel tentativo di bypassare le misure difensive esistenti e identificare le lacune.

Per il resto del mese, l'operatore si impegna in una missione di ricognizione su larga scala: setaccia i dati, individua le vulnerabilità e studia le strategie di difesa. Questi insight mirano a rafforzare la tua sicurezza per prevenire, rilevare e rispondere alle tecniche di attacco del mondo reale.