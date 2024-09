Che cos'è l'hacking etico?

L'hacking etico è un percorso di carriera legittimo. La maggior parte degli hacker etici ha una laurea in informatica, sicurezza informatica o un campo correlato. Tendono a conoscere linguaggi di programmazione e scripting comuni come Python e SQL. Sono esperti (e continuano a sviluppare le proprie competenze) negli stessi strumenti e metodologie di hacking utilizzati da hacker malintenzionati, inclusi strumenti di scansione di rete come Nmap, piattaforme di test di penetrazione come Metasploit e sistemi operativi specializzati progettati per l'hacking, come Kali Linux.

Come altri professionisti di cybersecurity , gli hacker etici in genere ottengono credenziali per dimostrare le proprie capacità e il proprio impegno verso l’etica. Molti seguono corsi di hacking etico o si iscrivono a programmi di certificazione specifici del settore. Alcune delle certificazioni di hacking etico più comuni includono:

Certified Ethical Hacker (CEH): offerta da EC-Council, un organismo internazionale di certificazione della sicurezza informatica, CEH è una delle certificazioni di hacking etico più ampiamente riconosciute.

CompTIA PenTest+: questa certificazione si concentra sui test di penetrazione e sulla valutazione delle vulnerabilità.