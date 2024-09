Gli attacchi smishing sono simili ad altri tipi di attacchi di phishing, in cui i truffatori utilizzano messaggi fasulli e collegamenti dannosi per indurre le persone a compromettere i propri telefoni cellulari, conti bancari o dati personali. L'unica differenza principale è il mezzo. Negli attacchi di smishing, i truffatori utilizzano SMS o app di messaggistica per condurre i loro crimini informatici piuttosto che e-mail o telefonate.

I truffatori preferiscono lo smishing ad altri tipi di attacchi di phishing per vari motivi. Forse la cosa più importante è che la ricerca mostra che le persone sono più propense a fare clic sui collegamenti inseriti nei messaggi di testo. Klaviyo riferisce che le percentuali di clic degli SMS oscillano tra l'8,9% e il 14,5% (il link risiede al di fuori ibm.com). In confronto, le e-mail hanno un tasso medio di clic di solo l'1,33%, secondo Constant Contact (il link risiede al di fuori ibm.com).

Inoltre, i truffatori sono sempre più in grado di mascherare l'origine dei messaggi di smishing utilizzando tattiche come lo spoofing dei numeri di telefono con telefoni usa e getta o l'utilizzo di software per inviare messaggi via e-mail. È anche più difficile individuare collegamenti pericolosi sui telefoni cellulari. Ad esempio, su un computer, gli utenti possono passare il mouse su un link per vedere dove porta, ma sugli smartphone non hanno questa opzione. Le persone sono anche abituate a essere contattate da banche e aziende tramite SMS, e a ricevere URL abbreviati nei messaggi di testo.

Nel 2020, la Federal Communications Commission (FCC) ha imposto alle società di telecomunicazioni di adottare il protocollo STIR/SHAKEN (link esterno a ibm.com), che autentica le chiamate telefoniche, ed è il motivo per cui alcuni telefoni cellulari ora visualizzano messaggi "probabile truffa" o "probabile spam" quando sono chiamati da numeri sospetti. Ma anche se STIR/SHAKEN ha reso le chiamate truffa più facili da individuare, non ha avuto lo stesso effetto sui messaggi di testo, portando molti truffatori a spostare la loro attenzione sugli attacchi di smishing.