Cos'è la virtualizzazione del desktop?

La virtualizzazione del desktop crea una versione dell'ambiente desktop di un utente finale basata sul software (o virtuale) e del sistema operativo che è separata dal dispositivo di elaborazione o dal client dell'utente finale. Ciò consente all'utente di accedere al proprio desktop da qualsiasi dispositivo di elaborazione.
VDI (virtual desktop infrastructure)
Nel modello di implementazione VDI, il sistema operativo viene eseguito su una VM ospitata su un server in un data center. L'immagine desktop viaggia attraverso la rete fino al dispositivo dell'utente finale, dove gli utenti finali possono interagire con il desktop (e le applicazioni e il sistema operativo sottostanti) come se fossero locali.
VDI fornisce a ogni utente la propria VM dedicata che esegue il proprio sistema operativo. Le risorse del sistema operativo, driver, CPU, memoria, eccetera, funzionano da un livello di software chiamato hypervisor che ne imita l'output, gestisce l'allocazione delle risorse a più VM e consente loro di funzionare fianco a fianco sullo stesso server.
Un vantaggio fondamentale di VDI è che può fornire il desktop e il sistema operativo Windows 10 ai dispositivi dell'utente finale. Tuttavia, poiché supporta un solo utente per istanza Windows 10, VDI richiede una VM separata per ogni utente Windows 10.
RDS (Remote Desktop Service)
Nel modello RDS, noto anche come RDSH (Remote Desktop Session Host), gli utenti accedono in remoto a desktop e applicazioni Windows attraverso il sistema operativo Microsoft Windows Server. Le applicazioni e le immagini desktop sono fornite tramite Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol). Precedentemente noto come Microsoft Terminal Server, questo prodotto è rimasto sostanzialmente invariato dalla sua release iniziale.
Dalla prospettiva dell'utente finale, RDS e VDI sono identici. Ma poiché un'istanza di Windows Server può supportare tanti utenti simultanei quanti ne può gestire l'hardware del server, RDS può essere un'opzione di virtualizzazione del desktop più conveniente. Vale anche la pena notare che le applicazioni testate o certificate per funzionare su Windows 10 potrebbero non essere testate o certificate per funzionare sul sistema operativo Windows Server.
DaaS (Desktop-as-a-Service)
Nel modello DAAS, le VM sono ospitate su un backend basato su cloud da un provider di terze parti. DaaS è facilmente scalabile, può essere più flessibile delle soluzioni on-premise e generalmente si installa più velocemente di molte altre opzioni di virtualizzazione del desktop.
Come altri tipi di virtualizzazione del desktop cloud, DaaS condivide molti dei benefici generali del cloud computing, tra cui il supporto per carichi di lavoro soggetti a fluttuazioni ed esigenze di storage mutevoli, prezzi basati sull'utilizzo e capacità di rendere le applicazioni e i dati accessibili da quasi tutti i dispositivi connessi a Internet. Lo svantaggio principale di DaaS è che le funzioni e le configurazioni non sono sempre personalizzabili come necessario.
VDI è una scelta comune perché offre una versione virtualizzata di un modello informatico familiare, il desktop computing fisico. Ma l'implementazione di VDI richiede di gestire tutti gli aspetti dell'infrastruttura, tra cui l'hardware, i sistemi operativi e le applicazioni, l'hypervisor e il software associato. Questo può essere impegnativo se la tua esperienza e competenza su VDI è limitata. L'acquisto di tutti i componenti dell'infrastruttura può richiedere un investimento iniziale maggiore.
RDS/RDSH può essere una scelta valida se supporta le applicazioni specifiche che hai bisogno di eseguire e i tuoi utenti finali hanno solo bisogno di accedere a quelle applicazioni, non ai desktop Windows completi. RDS offre una maggiore densità di utenti finali per server rispetto a VDI e i sistemi sono in genere più economici e più scalabili degli ambienti VDI completi. Tuttavia, il tuo staff ha bisogno dell'insieme di competenze e dell'esperienza necessarie per amministrare e gestire la tecnologia RDS/RDSH.
DaaS sta attualmente guadagnando popolarità, man mano che i team IT si sentono sempre di più a loro agio con desktop e applicazioni condivise. Nel complesso, tende ad essere l'opzione più conveniente. È anche la più semplice da amministrare, richiedendo poche competenze interne nella gestione dell'infrastruttura o di VDI. È prontamente scalabile e comporta spese operative piuttosto che spese di capitale, una struttura di costo più abbordabile per molte aziende.
La virtualizzazione dei desktop offre molti potenziali vantaggi che possono variare in base al modello di implementazione scelto.
Amministrazione semplificata. La virtualizzazione del desktop può semplificare la gestione delle esigenze di elaborazione dei team IT. La tua azienda può mantenere un singolo modello di VM per i dipendenti con ruoli o funzioni simili, invece di mantenere singoli computer che devono essere riconfigurati, aggiornati o corretti mediante l'applicazione di patch ogni volta che è necessario apportare modifiche al software. Questo consente di risparmiare tempo e risorse IT.
Risparmi sui costi. Molte soluzioni di desktop virtuale consentono di spostare la maggior parte del tuo budget IT da spese di capitale a spese operative. Poiché le applicazioni ad alta intensità di calcolo richiedono meno potenza di elaborazione quando sono distribuite tramite VM ospitate su un server del data center, la virtualizzazione del desktop può estendere la vita dei dispositivi dell'utente finale più vecchi o meno potenti. Le soluzioni di desktop virtuale on-premise possono richiedere un investimento iniziale significativo in hardware del server, software dell'hypervisor e altre infrastrutture, rendendo il modello DaaS basato su cloud, in cui si paga semplicemente una tariffa regolare basata sull'uso, un'opzione più interessante.
Aumento della produttività. La virtualizzazione del desktop consente ai dipendenti di accedere più facilmente alle risorse di calcolo dell'azienda. Possono lavorare sempre e ovunque, da qualsiasi dispositivo supportato con una connessione Internet.
Supporto per un'ampia varietà di tipi di dispositivo. I desktop virtuali possono supportare l'accesso al desktop remoto da un'ampia varietà di dispositivi, inclusi laptop e desktop, thin client, zero client, tablet e persino alcuni cellulari. È possibile utilizzare i desktop virtuali per offrire esperienze simili a quelle delle workstation e l'accesso al desktop completo ovunque e in qualsiasi momento, indipendentemente dal sistema operativo nativo del dispositivo dell'utente finale.
Maggiore sicurezza. Nella virtualizzazione del desktop, l'immagine del desktop è astratta e separata dall'hardware fisico usato per effettuare l'accesso e la VM usata per fornire l'immagine del desktop può essere un ambiente strettamente controllato gestito dal reparto IT aziendale.
Agilità e scalabilità. È facile e veloce implementare nuove VM o utilizzare nuove applicazioni quando necessario ed è altrettanto facile eliminarle quando non sono più necessarie.
Migliori esperienze dell'utente finale. Implementando la virtualizzazione del desktop, offri ai tuoi utenti finali un'esperienza ricca di funzioni senza sacrificare le funzionalità su cui fanno affidamento, come la stampa o l'accesso alle porte USB.
Il software necessario per fornire i desktop virtuali dipende dal metodo di virtualizzazione scelto.
Con VDI (Virtual Desktop Infrastructure), il sistema operativo desktop (più comunemente Microsoft Windows) viene eseguito e gestito nel data center. Il software dell'hypervisor viene eseguito sul server host, offrendo l'accesso a una VM a ciascun utente finale attraverso la rete. Il software dei broker di connessione è necessario per autenticare gli utenti, connetterli a una VM, monitorare i livelli di attività e riassegnare la VM quando la connessione viene terminata. I broker di connessione possono essere forniti con l'hypervisor o acquistati separatamente.
I servizi di desktop remoto (RDS/RDSH) possono essere implementati usando i programmi di utilità che sono inclusi nel sistema operativo Microsoft Windows Server.
Se scegli una soluzione DaaS (Desktop-as-a-Service), tutta l'installazione, la configurazione e la manutenzione del software saranno gestite dal fornitore di servizi cloud DaaS. Ciò comprende applicazioni, sistemi operativi, file e preferenze utente.
