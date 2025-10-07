Cos'è la virtualizzazione del desktop?

VDI è una scelta comune perché offre una versione virtualizzata di un modello informatico familiare, il desktop computing fisico. Ma l'implementazione di VDI richiede di gestire tutti gli aspetti dell'infrastruttura, tra cui l'hardware, i sistemi operativi e le applicazioni, l'hypervisor e il software associato. Questo può essere impegnativo se la tua esperienza e competenza su VDI è limitata. L'acquisto di tutti i componenti dell'infrastruttura può richiedere un investimento iniziale maggiore.

RDS/RDSH può essere una scelta valida se supporta le applicazioni specifiche che hai bisogno di eseguire e i tuoi utenti finali hanno solo bisogno di accedere a quelle applicazioni, non ai desktop Windows completi. RDS offre una maggiore densità di utenti finali per server rispetto a VDI e i sistemi sono in genere più economici e più scalabili degli ambienti VDI completi. Tuttavia, il tuo staff ha bisogno dell'insieme di competenze e dell'esperienza necessarie per amministrare e gestire la tecnologia RDS/RDSH.

DaaS sta attualmente guadagnando popolarità, man mano che i team IT si sentono sempre di più a loro agio con desktop e applicazioni condivise. Nel complesso, tende ad essere l'opzione più conveniente. È anche la più semplice da amministrare, richiedendo poche competenze interne nella gestione dell'infrastruttura o di VDI. È prontamente scalabile e comporta spese operative piuttosto che spese di capitale, una struttura di costo più abbordabile per molte aziende.