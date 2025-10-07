Che cos'è il DaaS (Desktop as a Service)?

Il DaaS (Desktop as a Service) è un modo per offrire agli utenti ambienti desktop virtuali completi, tra cui sistemi operativi, applicazioni, file e preferenze utente dal cloud. I desktop vengono eseguiti in macchine virtuali ospitate su un'infrastruttura di elaborazione, storage e rete gestita dal provider di cloud. Gli utenti possono accedere al proprio ambiente desktop da un'ampia varietà di dispositivi, tra cui PC, laptop, tablet e alcuni smartphone.

Molte organizzazioni sono alla ricerca di un'alternativa al modello di implementazione desktop tradizionale, in cui gli amministratori IT installano un sistema operativo e applicazioni sui dispositivi di ogni dipendente. Questo modello richiede spesso agli amministratori troppo tempo e denaro per l'installazione di software, la gestione degli aggiornamenti e i tentativi di proteggere i dispositivi.

Il modello tradizionale di implementazione desktop è inoltre poco adatto a una forza lavoro sempre più mobile e in remoto. Oggi i dipendenti lavorano spesso da remoto e in viaggio e utilizzano un'ampia gamma di dispositivi, tra cui desktop, laptop e dispositivi mobili. Per massimizzare la produttività di questi lavoratori, le organizzazioni devono fornire un'esperienza utente solida e coerente su tutti i dispositivi che utilizzano, consentendo loro di accedere facilmente alle stesse applicazioni e agli stessi dati, indipendentemente dal dispositivo in uso.

Adottando nuovi approcci per la fornitura di applicazioni e dati, le organizzazioni devono considerare la sicurezza come una priorità assoluta. Di conseguenza, devono assicurarsi che i dati non finiscano nelle mani sbagliate, anche in caso di furto o smarrimento di un dispositivo.

Un modello DaaS potrebbe essere la soluzione. Con una giusta offerta DaaS, la tua organizzazione può offrire agli utenti un accesso pratico e coerente alle applicazioni e ai dati su tutti i dispositivi, proteggere le informazioni sensibili, semplificare l'amministrazione e ridurre le spese.