Che cos'è il DaaS (Desktop as a Service)?

Il DaaS (Desktop as a Service) è un modo per offrire agli utenti ambienti desktop virtuali completi, tra cui sistemi operativi, applicazioni, file e preferenze utente dal cloud. I desktop vengono eseguiti in macchine virtuali ospitate su un'infrastruttura di elaborazione, storage e rete gestita dal provider di cloud. Gli utenti possono accedere al proprio ambiente desktop da un'ampia varietà di dispositivi, tra cui PC, laptop, tablet e alcuni smartphone.
Molte organizzazioni sono alla ricerca di un'alternativa al modello di implementazione desktop tradizionale, in cui gli amministratori IT installano un sistema operativo e applicazioni sui dispositivi di ogni dipendente. Questo modello richiede spesso agli amministratori troppo tempo e denaro per l'installazione di software, la gestione degli aggiornamenti e i tentativi di proteggere i dispositivi.
Il modello tradizionale di implementazione desktop è inoltre poco adatto a una forza lavoro sempre più mobile e in remoto. Oggi i dipendenti lavorano spesso da remoto e in viaggio e utilizzano un'ampia gamma di dispositivi, tra cui desktop, laptop e dispositivi mobili. Per massimizzare la produttività di questi lavoratori, le organizzazioni devono fornire un'esperienza utente solida e coerente su tutti i dispositivi che utilizzano, consentendo loro di accedere facilmente alle stesse applicazioni e agli stessi dati, indipendentemente dal dispositivo in uso.
Adottando nuovi approcci per la fornitura di applicazioni e dati, le organizzazioni devono considerare la sicurezza come una priorità assoluta. Di conseguenza, devono assicurarsi che i dati non finiscano nelle mani sbagliate, anche in caso di furto o smarrimento di un dispositivo.
Un modello DaaS potrebbe essere la soluzione. Con una giusta offerta DaaS, la tua organizzazione può offrire agli utenti un accesso pratico e coerente alle applicazioni e ai dati su tutti i dispositivi, proteggere le informazioni sensibili, semplificare l'amministrazione e ridurre le spese.
Come le offerte DaaS, le soluzioni VDI (virtual desktop infrastructure) forniscono desktop ai dispositivi da un data center centralizzato. Tuttavia, l'infrastruttura alla base della soluzione VDI si trova spesso on-premise ed è generalmente gestita dal gruppo IT dell'organizzazione.
Con il modello DaaS, le infrastrutture di calcolo, storage e rete sono gestite da un provider di cloud. L'organizzazione che fornisce i desktop ai propri dipendenti può gestire il sistema operativo desktop, le applicazioni, il software antivirus e qualsiasi altra attività legata ai desktop o lavorare con un provider di servizi desktop gestiti di terze parti.
DaaS offre tutti i vantaggi di un servizio gestito basato sul cloud. Ad esempio, con il DaaS si eliminano gli ingenti costi iniziali legati alla realizzazione della VDI on-premise. Le offerte DaaS utilizzano in genere un modello di sottoscrizione che non richiede alcun investimento iniziale. Inoltre, viene delegato tutto il lavoro amministrativo necessario per supportare, gestire, applicare patch e aggiornare la VDI.
Per un'analisi più approfondita della VDI, vedi "What is virtual desktop infrastructure (VDI)?"
Il modello DaaS si è dimostrato efficace in numerose situazioni:
Call-center, part-time e lavoro a turni: le organizzazioni possono supportare grandi call center o altri ambienti di lavoro a turni in cui ogni workstation ospita diversi dipendenti nel corso di una giornata. Con un approccio DaaS, ogni dipendente ha un accesso univoco al proprio desktop.
Sviluppatori di software: anziché passare da un computer all'altro o mantenere più sistemi operativi su un singolo computer, gli sviluppatori possono accedere facilmente a diversi desktop virtuali distinti. Puoi contribuire ad accelerare i test e migliorare il controllo qualità acquistando un numero inferiore di dispositivi.
Operatori sanitari: medici e infermieri possono accedere ad applicazioni, note e cartelle cliniche dei pazienti indipendentemente da quale computer utilizzino. Archiviare tutti i dati e le applicazioni su un cloud certificato HIPAA garantisce la sicurezza delle informazioni dei pazienti. Un laptop rubato potrebbe rappresentare un lieve inconveniente anziché una catastrofica violazione dei dati.
Laboratori universitari: studenti e insegnanti possono connettersi al proprio lavoro da qualsiasi computer in un laboratorio informatico, in un'aula docenti, in una biblioteca o in un dormitorio collegandosi al proprio desktop virtuale. Le università possono mettere a disposizione di molti studenti applicazioni costose e con licenza limitata, consentendo loro di condividere un singolo desktop remoto.
Lavoro stagionale o a contratto: quando un dipendente lascia l'azienda, non è necessario eliminare tutti i dati e configurare di nuovo il computer. È sufficiente fornire un nuovo desktop virtuale e ritirare quello precedente in pochi minuti. È inoltre possibile eseguire rapidamente l'onboarding e l'offboarding degli utenti, il che è fondamentale per i lavori con un turnover elevato.
Lavoratori da remoto e mobili: è possibile migliorare la produttività dei lavoratori da remoto e su dispositivi mobili rafforzando al contempo la sicurezza dei dati. Con il DaaS, i dipendenti non sono vincolati a un computer fisico in una posizione fissa. Possono invece accedere in modo sicuro ai propri file da qualsiasi computer o dispositivo mobile, ovunque si trovino.
Fusioni e acquisizioni: il modello DaaS consente di aggiungere molti nuovi dipendenti alla rete dell'organizzazione senza dover implementare nuovi computer locali. Il personale appena acquisito può continuare a utilizzare le apparecchiature esistenti connettendosi alle applicazioni e ai file del nuovo datore di lavoro.
Stai prendendo in considerazione il modello DaaS? Tieni presente che un approccio DaaS richiede comunque che ti occupi delle licenze e della gestione del tuo sistema operativo e delle tue applicazioni preferite. Assicurati di tenere conto dei costi del software e dei costi di gestione IT prima di iniziare l'implementazione DaaS.
Il DaaS è spesso la soluzione migliore per le organizzazioni con un gran numero di dipendenti che utilizzano lo stesso ambiente desktop. La gestione di più ambienti univoci può richiedere molto tempo e lavoro.
Prima di implementare il modello DaaS, dovresti valutare le tue esigenze specifiche per evitare di spendere troppo o di acquistare in misura insufficiente.
Inizia comprendendo quali sono le tue esigenze in termini di prestazioni. Hai bisogno di vCPU ad alta potenza per eseguire il rendering di complesse animazioni 3D? O di sistemi ottimizzati utilizzati principalmente per applicazioni di produttività? Una volta individuate le esigenze delle tue applicazioni, puoi implementare la giusta combinazione di desktop virtuali ad alta e bassa potenza per ridurre al minimo i costi fornendo al contempo gli strumenti di cui la tua forza lavoro ha bisogno.
Anche se la gestione dell'infrastruttura sarà affidata al provider di cloud, il team IT potrebbe aver bisogno di rafforzare l'infrastruttura di rete dell'organizzazione. Un buon provider di servizi DaaS può ridurre al minimo la latenza stabilendo un host dedicato per ciascun tenant, ma la velocità e la reattività dei desktop virtuali dipendono dalla larghezza di banda di cui si dispone in loco. Sono necessarie connessioni veloci, affidabili e potenti per garantire un'esperienza utente fluida e le reti potenti richiedono una manutenzione qualificata. Assicurati di disporre del personale necessario per supportare questa infrastruttura.
Il DaaS è eccellente per l'espansione on-demand, quindi acquistare un numero eccessivo di licenze è poco vantaggioso. Se gestisci dei lavoratori a turni o personale part-time che potrebbe non aver bisogno di un accesso simultaneo, valuta la possibilità di limitare i costi condividendo le licenze. La stessa licenza può accedere a più desktop virtuali, ma solo uno alla volta.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud è una soluzione desktop-as-a-service basata su VMware su IBM Cloud.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud può aiutare le aziende a creare un ambiente di lavoro da remoto agile e a lungo termine, utilizzando desktop cloud per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la conformità degli utenti finali. La soluzione è in grado di supportare una varietà di casi d'uso impegnativi, tra cui streaming di voce e video, dispositivi personali conformi e carichi di lavoro ad alto contenuto multimediale.