L'iperautomazione nel settore sanitario

Il settore sanitario può trarre un grande vantaggio dall’impiego dell'iperautomazione, poiché fornisce una migliore esperienza ai pazienti, profitti più robusti e dati più accurati. Essa viene utilizzata per automatizzare i cicli di fatturazione, le comunicazioni con i clienti e la riscossione delle fatture. Può essere anche impiegata per la gestione delle cartelle cliniche dei pazienti, per la raccolta e il confronto dei dati, e per fornire output utili a una definizione migliore dei piani di trattamento.

L'iperautomazione viene spesso utilizzata anche per garantire la conformità alle normative, che è fondamentale per la redditività e il successo di qualsiasi organizzazione sanitaria. Può anche essere utilizzata per gestire l'inventario e l'approvvigionamento di farmaci, e per programmare i turni del personale e altre risorse. Gli impieghi dell'iperautomazione nel settore sanitario sono infiniti, e i vantaggi possono fornire miglioramenti per l'organizzazione, i partner e i pazienti. Leggi il nostro case study sull'assistenza sanitaria qui.

Supply chain

La pandemia ha influenzato notevolmente la capacità di ricevere materiali in modo tempestivo, e le carenze di personale hanno comportato ritardi di processo che, nella migliore delle ipotesi, hanno creato notevoli problemi logistici.

Utilizzando l'RPA, i controlli delle scorte di inventario possono essere effettuati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, facendo in modo che in ogni momento sia disponibile una vista aggiornata dei livelli di inventario e della disponibilità dei prodotti. Oltre che per le verifiche d'inventario, l'RPA può trovare impiego per l'approvvigionamento, la determinazione dei prezzi, la fatturazione, la richiesta di preventivo, il follow-up e l'immissione dei dati, nonché la manutenzione e la riparazione dei sistemi. Rimuovere la dipendenza dall'intervento manuale per i processi ripetitivi è in grado di aumentare velocità, efficienza e precisione. Leggi qui il nostro case study sulla supply chain di Inter Aduaneira.

Settori bancario e finanziario

I settori bancario e finanziario sono costantemente sotto pressione per ridurre i costi, migliorare l'efficienza e fornire ai clienti un'esperienza più accessibile e più personale.

L'iperautomazione è in grado di fornire ai membri del personale una qualità dei dati più elevata che consente di attuare in modo più efficace il business process management (BPM) per fornire ai clienti informazioni che consentano loro di prendere decisioni più informate. L'iperautomazione conferisce anche al back-end l'efficienza necessaria a supportare la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 delle applicazioni bancarie e finanziarie online, nonché le normative e le rendicontazioni che esse richiedono. Sia il settore bancario che quello finanziario implicano la gestione di grandi volumi di dati, che può risultare complessa. L'iperautomazione snellisce le attività a cui viene applicata, rendendo i processi più rapidi, omogenei e meno inclini a errori. Tra gli esempi più specifici forniti da Gartner (link esterno a ibm.com) figurano:

Airbus SE ha utilizzato l'iperautomazione basata sull'IA per leggere le fatture d'acquisto e confrontarle con i fornitori e le spese certificate, in modo da rilevare anomalie e apprendere nel corso del tempo. Ciò ha ridotto il tempo medio tra l'invio e l'approvazione di una fattura da un paio di settimane a pochi giorni, riducendo inoltre di oltre la metà il carico di lavoro dei revisori contabili.

Equinix, Inc. utilizza la tecnologia di visione artificiale per automatizzare i processi relativi alla contabilità fornitori. Il loro team utilizza la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri basata sull'IA per estrarre i dati dalle fatture dei fornitori in PDF. Così facendo, agli operatori rimane solo il compito di gestire le eccezioni e di effettuare estrazioni di dati con una bassa affidabilità statistica. Questo consente alla funzione Finanza di risparmiare oltre 14.000 ore di lavoro, e consente alle risorse di concentrarsi su attività con un valore aggiunto maggiore.

Sia il settore bancario che quello finanziario sono inoltre soggetti a normative e a requisiti di conformità molto stringenti. L’iperautomazione ha trasformato molti dei processi principali utilizzati in questi settori, consentendo così di soddisfare questi requisiti con maggiore efficienza e a costi inferiori.

Retail

Il settore retail è ricco di opportunità per quanto concerne l'automazione. L’e-commerce ha una posizione di preminenza nel campo dell'elaborazione degli ordini, dato che sempre più persone effettuano ordini e utilizzano programmi fedeltà online. L'iperautomazione assistita dall'IA è in grado di semplificare i processi di front-end, come ad esempio il marketing mirato, attraverso il posizionamento degli annunci sui social media, il targeted e-mail marketing, il riconoscimento della loyalty online, il riconoscimento facciale quando un cliente entra in un negozio e altro ancora.

L’iperautomazione è in grado di ridurre i costi e migliorare l’efficienza e l’accuratezza dei processi di back-end retail che incidono su approvvigionamento, fatturazione, gestione dei fornitori, inventario e trasporto.

Inoltre, l’iperautomazione viene utilizzata per tracciare e analizzare parametri di mercato come il competitive pricing e il feedback dei clienti, consentendo un processo decisionale più rapido e accurato che va a beneficio di maggiori ricavi e migliore redditività.