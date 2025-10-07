L’iperautomazione è il concetto di automatizzare tutto ciò che in un’organizzazione può essere automatizzato. Le organizzazioni che adottano l'iperautomazione mirano a snellire i processi aziendali utilizzando l'intelligenza artificiale (AI), l'automazione robotica dei processi (RPA) e per adoperare altre tecnologie senza l'intervento umano.
L'iperautomazione è un approccio emergente all'automazione, ma Gartner l'ha già identificata come uno dei 10 principali trend tecnologici di carattere strategico. Secondo un sondaggio effettuato di recente, è emerso infatti che l'85% dei partecipanti "aumenterà o manterrà il livello degli investimenti nell'iperautomazione della propria organizzazione nei prossimi 12 mesi, e oltre il 56% ha già quattro o più iniziative di iperautomazione in corso". Gartner afferma che "l'iperautomazione sta rapidamente passando da un'opzione a una condizione di sopravvivenza", e identifica i "processi di lavoro obsoleti come il problema numero uno in relazione alla forza lavoro".
È inoltre importante notare il ruolo che la pandemia ha svolto nell'adozione e nell'accelerazione dell'iperautomazione all'interno del mercato, dando vigore nel corso dell'ultimo anno alla messa in priorità delle iniziative di trasformazione digitale e automazione. In un ecosistema di business che opera in modo distribuito, l'iperautomazione alleggerisce gli oneri che processi ripetitivi e infrastrutture legacy comportano per un'organizzazione e per le sue risorse. La trasformazione che l’iperautomazione offre consente a un'azienda di operare in modo più snello, spesso con una conseguente riduzione dei costi e un posizionamento competitivo più solido.
L'infrastruttura e i processi legacy possono rallentare i processi aziendali e influire sulla capacità di un'impresa di rimanere competitiva. La semplice automazione basata sulle attività non è in grado di fornire quei risultati interfunzionali deputati a informare il processo decisionale del business e i suoi risultati. L'iperautomazione trasforma le organizzazioni automatizzando il maggior numero possibile di processi e attività.
La differenza tra automazione e iperautomazione è spesso poco chiara. Per automazione si intende un processo che consente l'espletamento di una attività ripetitiva senza intervento manuale. Solitamente essa ha luogo su una scala più ridotta, e si esplica in soluzioni progettate per espletare singole attività. L'iperautomazione, invece, fa riferimento all'uso di più strumenti di che consentono di realizzare un'automazione intelligente. Tra questi strumenti si annoverano l'apprendimento automatico e l'automazione robotica dei processi, che sono tecnologie in grado di implementare l'automazione su larga scala.
Esistono diversi passaggi e componenti in grado di aiutare un'organizzazione a compiere con successo un percorso di iperautomazione. I passaggi sono i seguenti:
L'iperautomazione trasforma le aziende tramite la semplificazione dei processi aziendali, l'eliminazione delle attività ripetitive e l'automatizzazione di quelle manuali. La sua applicazione comporta una serie di vantaggi di assoluto rilievo, poiché consente alle organizzazioni di completare svariate attività in modo omogeneo, veloce e preciso. Questo, a sua volta, riduce i costi e migliora l'esperienza del cliente.
Qualsiasi nuovo approccio ai processi aziendali o alle infrastrutture è destinato a presentare degli ostacoli, e l’iperautomazione non fa eccezione. Molte aziende non si sentono pronte ad affrontare un processo di iperautomazione, spesso a causa di dati grezzi o di scarsa qualità e della mancanza di risorse dotati delle competenze tecniche per gestirlo. Sono tuttavia disponibili dei programmi di riqualificazione, che possono aiutare le organizzazioni a superare queste difficoltà e a sviluppare un approccio adatto al raggiungimento dei loro obiettivi.
Tra gli ostacoli principali figura anche il dover effettuare una scelta in un mercato di prodotti in continua evoluzione e crescita.La decisione su quali prodotti rendere disponibili ai propri clienti può essere scoraggiante. Considerando l'abbondanza di soluzioni tra cui scegliere, il mercato si attende un'ondata di fusioni e acquisizioni che riducano i doppioni inutili nell'offerta prodotti. Ciò aiuterà i clienti a valutare i potenziali fornitori con maggiore efficacia.
Il settore sanitario può trarre un grande vantaggio dall’impiego dell'iperautomazione, poiché fornisce una migliore esperienza ai pazienti, profitti più robusti e dati più accurati. Essa viene utilizzata per automatizzare i cicli di fatturazione, le comunicazioni con i clienti e la riscossione delle fatture. Può essere anche impiegata per la gestione delle cartelle cliniche dei pazienti, per la raccolta e il confronto dei dati, e per fornire output utili a una definizione migliore dei piani di trattamento.
L'iperautomazione viene spesso utilizzata anche per garantire la conformità alle normative, che è fondamentale per la redditività e il successo di qualsiasi organizzazione sanitaria. Può anche essere utilizzata per gestire l'inventario e l'approvvigionamento di farmaci, e per programmare i turni del personale e altre risorse. Gli impieghi dell'iperautomazione nel settore sanitario sono infiniti, e i vantaggi possono fornire miglioramenti per l'organizzazione, i partner e i pazienti. Leggi il nostro case study sull'assistenza sanitaria qui.
La pandemia ha influenzato notevolmente la capacità di ricevere materiali in modo tempestivo, e le carenze di personale hanno comportato ritardi di processo che, nella migliore delle ipotesi, hanno creato notevoli problemi logistici.
Utilizzando l'RPA, i controlli delle scorte di inventario possono essere effettuati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, facendo in modo che in ogni momento sia disponibile una vista aggiornata dei livelli di inventario e della disponibilità dei prodotti. Oltre che per le verifiche d'inventario, l'RPA può trovare impiego per l'approvvigionamento, la determinazione dei prezzi, la fatturazione, la richiesta di preventivo, il follow-up e l'immissione dei dati, nonché la manutenzione e la riparazione dei sistemi. Rimuovere la dipendenza dall'intervento manuale per i processi ripetitivi è in grado di aumentare velocità, efficienza e precisione. Leggi qui il nostro case study sulla supply chain di Inter Aduaneira.
I settori bancario e finanziario sono costantemente sotto pressione per ridurre i costi, migliorare l'efficienza e fornire ai clienti un'esperienza più accessibile e più personale.
L'iperautomazione è in grado di fornire ai membri del personale una qualità dei dati più elevata che consente di attuare in modo più efficace il business process management (BPM) per fornire ai clienti informazioni che consentano loro di prendere decisioni più informate. L'iperautomazione conferisce anche al back-end l'efficienza necessaria a supportare la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 delle applicazioni bancarie e finanziarie online, nonché le normative e le rendicontazioni che esse richiedono. Sia il settore bancario che quello finanziario implicano la gestione di grandi volumi di dati, che può risultare complessa. L'iperautomazione snellisce le attività a cui viene applicata, rendendo i processi più rapidi, omogenei e meno inclini a errori. Tra gli esempi più specifici forniti da Gartner (link esterno a ibm.com) figurano:
Sia il settore bancario che quello finanziario sono inoltre soggetti a normative e a requisiti di conformità molto stringenti. L’iperautomazione ha trasformato molti dei processi principali utilizzati in questi settori, consentendo così di soddisfare questi requisiti con maggiore efficienza e a costi inferiori.
Il settore retail è ricco di opportunità per quanto concerne l'automazione. L’e-commerce ha una posizione di preminenza nel campo dell'elaborazione degli ordini, dato che sempre più persone effettuano ordini e utilizzano programmi fedeltà online. L'iperautomazione assistita dall'IA è in grado di semplificare i processi di front-end, come ad esempio il marketing mirato, attraverso il posizionamento degli annunci sui social media, il targeted e-mail marketing, il riconoscimento della loyalty online, il riconoscimento facciale quando un cliente entra in un negozio e altro ancora.
L’iperautomazione è in grado di ridurre i costi e migliorare l’efficienza e l’accuratezza dei processi di back-end retail che incidono su approvvigionamento, fatturazione, gestione dei fornitori, inventario e trasporto.
Inoltre, l’iperautomazione viene utilizzata per tracciare e analizzare parametri di mercato come il competitive pricing e il feedback dei clienti, consentendo un processo decisionale più rapido e accurato che va a beneficio di maggiori ricavi e migliore redditività.
Processi più veloci e tempi di attesa dei clienti più brevi: ecco la genialità dell'automazione basata sull'IA.
Crea processi aziendali intelligenti e automazione IT con IBM Services.
Ibrido.Aperto.Resiliente. Una piattaforma che è il tuo partner per la trasformazione digitale
Progetta automazioni integrate con l'AI grazie a strumenti a uso di codice basso e nullo, assegna compiti ai bot e monitora le prestazioni con IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatibile con qualsiasi hybrid cloud, questo set modulare di componenti software integrati è progettato per trasformare workflow frammentati e accelerare la crescita del business.