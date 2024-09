Per decenni, i programmi sanitari statali si sono basati sui grandi e tradizionali sistemi MMIS (Medicaid Management Information Systems) per supportare le funzioni principali. Per far fronte all'aumento di costi e complessità associati alla manutenzione e all'aggiornamento di queste piattaforme, i Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) hanno stabilito linee guida per spostare i programmi verso un nuovo approccio all'IT—incentrato su soluzioni modulari e interoperabili.

Con oltre 30 anni di esperienza come consulente per le agenzie sanitarie statali e come integratore di sistemi di comprovata esperienza, Deloitte è stata altamente qualificata per aiutare le organizzazioni a superare le sfide della modernizzazione. Offrendo insight, la conoscenza del settore e ampie skill di integrazione necessarie per fornire una nuova soluzione aziendale Medicaid altamente efficace, l'azienda ha cercato un leader di comprovata esperienza nel settore della tecnologia per ricevere un aiuto nello sviluppo della piattaforma.