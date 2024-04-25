Container e macchine virtuali (VM) a confronto: qual è la differenza?

Nella virtualizzazione tradizionale, un hypervisor virtualizza l'hardware fisico. Il risultato è che ogni macchina virtuale contiene un sistema operativo guest, una copia virtuale dell'hardware necessario per l'esecuzione del sistema operativo e un'applicazione e le relative librerie e dipendenze associate. Le macchine virtuali con sistemi operativi diversi possono essere eseguite sullo stesso server fisico. Ad esempio, una VM VMware può essere eseguita accanto a una VM Linux, che a sua volta può essere eseguita accanto a una VM Microsoft, ecc.

Invece di virtualizzare l'hardware sottostante, i container virtualizzano il sistema operativo (in genere Linux o Windows) in modo che ogni singolo container contenga solo l'applicazione e le relative librerie e dipendenze. I container sono piccoli, veloci e portatili perché, a differenza di una macchina virtuale, non hanno bisogno di includere un sistema operativo guest in ogni istanza e possono invece semplicemente utilizzare le funzionalità e le risorse del sistema operativo host.

Proprio come le macchine virtuali, i container consentono agli sviluppatori di migliorare l'utilizzo della CPU e della memoria delle macchine fisiche. Tuttavia, i container vanno ancora oltre perché abilitano anche l'architettura a microservizi in cui i componenti applicativi possano essere implementati e scalati in modo più granulare. Si tratta di un'alternativa interessante al ridimensionamento di un'intera applicazione monolitica, in quanto un singolo componente è in difficoltà con il proprio carico.

