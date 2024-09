Cos'è la digital forensics?

La digital forensics è un campo della scienza forense. Viene utilizzata per indagare sui crimini informatici, ma può anche aiutare nelle indagini penali e civili. Ad esempio, i team di cybersecurity possono utilizzare la digital forensics per identificare i criminali informatici dietro un attacco malware, mentre le forze dell'ordine possono utilizzarla per analizzare i dati provenienti dai dispositivi di un sospettato di omicidio.

La digital forensics ha ampie applicazioni perché tratta le prove digitali come qualsiasi altra forma di prova. Proprio come i funzionari utilizzano processi specifici per raccogliere le prove fisiche da una scena del crimine, gli investigatori di digital forensics seguono un processo forense rigoroso (noto anche come catena di custodia) quando trattano le prove digitali per evitare la manomissione.

Spesso si fa riferimento alla digital forensics e alla computer forensics in modo intercambiabile. Tuttavia, la digital forensics implica tecnicamente la raccolta di prove da qualsiasi dispositivo digitale, mentre la computer forensics implica la raccolta di prove specificamente da dispositivi informatici, come computer, tablet, telefoni cellulari e dispositivi con CPU.

La digital forensics and incident response (DFIR) è una disciplina emergente di cybersecurity che integra le attività di computer forensics e di risposta agli incidenti per accelerare la correzione delle minacce informatiche garantendo al contempo che le relative prove digitali non siano compromesse.