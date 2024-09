Un modello di hybrid cloud per le grandi aziende è solitamente integrato con servizi multicloud, ovvero servizi di cloud computing forniti da più di un provider. L'approccio multicloud consente alle organizzazioni di scegliere tra più offerte, evitando il rischio di legarsi mani e piedi a un unico provider. Grazie a questo approccio il rischio di "blocco da fornitore" viene scongiurato a favore di una maggiore flessibilità e di un controllo più puntuale sui costi.

Un ambiente ibrido multicloud è fondamentale per supportare i microservizi (o l'architettura dei microservizi), un approccio allo sviluppo di software cloud-native in cui un programma comprende piccoli servizi indipendenti che comunicano tramite application programming interface (API). A differenza di un approccio monolitico tradizionale, i microservizi consentono a DevOps di affrontare i singoli servizi come entità separate, semplificando lo sviluppo, il test e la distribuzione sul cloud.

I microservizi sono distribuiti in container, dei pacchetti software leggeri che contengono esclusivamente il codice applicativo e le dipendenze del sistema operativo virtualizzate necessarie per l'esecuzione in qualsiasi ambiente. Una piattaforma di orchestrazione dei container, in genere Docker Swarm o Kubernetes, automatizza la distribuzione delle applicazioni negli ambienti cloud

L'approccio alla gestione del multicloud ibrido è diventato il modello di infrastruttura IT standard per le grandi imprese. Oltre il 97% delle aziende, infatti, opera con più di un cloud , e la maggior parte di esse ne gestisce dieci o più(PDF).