Con oltre 4 milioni di abbonati in Brasile, Nextel era alla ricerca di un modo per migliorare le tecnologie operative di rete per mantenere i tempi di attività e ridurre al minimo le interruzioni. Il tempo di assistenza era particolarmente impegnativo, e ci volevano in media 30 minuti per rispondere agli incidenti di rete. Nextel stava cercando un modo per trasformare le operazioni di risposta da reattive a proattive o, addirittura, a risposte predittive che soddisfino le aspettative degli utenti e riducano i tempi di inattività.

Nextel utilizza IBM Netcool Operations Insight per monitorare una rete di oltre 25.000 elementi. Per diventare più predittiva, ha incorporato la tecnologia cognitiva IBM Watson per ottenere insight migliori sulle prestazioni della rete e per identificare le aree problematiche.

Con l’uso di questa tecnologia AI, Nextel ha riscontrato una riduzione dell’83% dei tempi di risposta agli incidenti di rete, passando da 30 minuti a cinque minuti. Ma, cosa ancora più importante, Nextel è stata in grado di fornire un servizio migliore ai propri clienti, che si affidano alla connettività mobile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.