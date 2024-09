Wintershall Dea conduce principalmente due tipi di progetti di AI: progetti tradizionali su larga scala e progetti piccoli, facili da implementare. Firefly è un concetto di Wintershall Dea per condurre un progetto di AI rapido e scalabile per risolvere un problema semplice. Dal momento che in tutta l'azienda sono presenti dipendenti formati in data science, le unità di business possono sviluppare e codificare Firefly in modo indipendente e richiedere il supporto del CdC in caso di necessità.

I Firefly iniziano in piccole dimensioni, poi a volte aumentano rapidamente. Quando succede, sono progettati per scalare rapidamente. Ad esempio, un dipendente di un dipartimento di ingegneria è stato incaricato di estrarre manualmente i valori chiave da oltre 2.000 documenti PDF e di inserire tali dati in un foglio di calcolo. Il processo era noioso e sottraeva tempo al dipendente per un lavoro più creativo e significativo.

Applicando l'AI, il team di ingegneri è stato in grado di automatizzare il processo, consentendo al dipendente di lavorare su progetti più impegnativi e fornendo un valore complessivo più elevato all'azienda. Ben presto è diventato evidente che lo stesso modello per l'estrazione di dati in tempo reale da fonti interne ed esterne poteva essere utile per altre parti dell'azienda e non solo. Oggi, la soluzione scalabile viene applicata in diverse unità di business e aziendali per una varietà di scopi.

I progetti su larga scala puntano in alto fin dall'inizio. Nel 2021, Wintershall Dea ha esaminato l'applicazione dell'AI per mantenere l'integrità dei suoi pozzi di gas e petrolio in Norvegia. La manutenzione è particolarmente importante per i pozzi operativi, soprattutto quelli sottomarini. Con chilometri di tubi massicci racchiusi in più strati di acciaio e cemento che scavano in profondità nel fondale marino, piccole perdite potrebbero essere impercettibili per lunghi periodi di tempo anche in presenza di un sistema all'avanguardia di monitoraggio dei pozzi, fino a quando tali perdite non diventano abbastanza grandi da causare problemi gravi nei casi peggiori. Pertanto, il rilevamento precoce è fondamentale.

In precedenza, gli ingegneri della Wintershall Dea monitoravano costantemente i dati provenienti dai sensori dei pozzi. Ma anche con l'analisi quotidiana, per l'uomo alcuni problemi erano semplicemente impercettibili.

Utilizzando l'AI, il team ha sviluppato un caso d'uso per analizzare i dati dei sensori esistenti in modo molto più approfondito e accurato di quanto fosse possibile in precedenza. "Innanzitutto abbiamo cercato di convalidare l'ipotesi che avremmo potuto utilizzare l'AI per rilevare una perdita rilevata in precedenza," afferma Prihandono Aditama, Product Manager presso Wintershall Dea. "Una volta che siamo stati in grado di confermare di avere il modello giusto, lo abbiamo collegato ai dati in tempo reale provenienti dai sensori del pozzo.

"Attualmente, se l'AI rileva un'anomalia, invia un'e-mail ai nostri ingegneri," continua. "Stiamo costruendo un'interfaccia utente per gli ingegneri, che sarà disponibile nella prima versione del prodotto."

Gli strumenti e la metodologia di IBM AI@Scale sono stati fondamentali durante tutto il processo. "Uno dei contributi più importanti che IBM ci ha fornito è come portare il proof of concept in produzione," afferma Aditama. "I modelli di IBM ci consentono di effettuare test, proof of concept e sviluppo in parallelo."