Per affrontare questi cambiamenti epocali del mercato, Audi si sta concentrando sull'elettrificazione e sull'ibridazione, ma anche sulla digitalizzazione, comprese aree all'avanguardia come le auto connesse e la guida autonoma. Dal 2021 al 2025, la casa automobilistica prevede di spendere 35 miliardi di euro in ricerca e sviluppo e in investimenti in immobilizzazioni. Stanzierà quasi 17 miliardi di euro per le tecnologie future, per infondere nuova energia alla promessa del marchio "Vorsprung durch Technik", ovvero il "progresso grazie alla tecnologia". L'obiettivo di Audi è consolidare la sua reputazione stellare e la sua lunga storia per dar vita a esperienze del cliente innovative che plasmino la nuova era della mobilità di lusso elettrica e connessa.

Un rappresentante Audi spiega: "In questo periodo di cambiamenti intensi e molto rapidi, in cui i modelli di business devono essere adattati e reinventati, vogliamo rendere possibili processi agili e in tempo reale. Come azienda lungimirante, ci affidiamo ai nostri servizi IT per accelerare la trasformazione digitale. Per fornire le funzionalità necessarie per il successo dell'azienda, dipendiamo da sistemi flessibili in grado di gestire una rapida crescita dei dati, anche se modernizziamo e armonizziamo le nostre operazioni. La sfida è stata quella di raggiungere questo obiettivo e, al contempo, ridurre i costi operativi e aumentare la produttività".