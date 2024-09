Questa pubblicazione Redbooks affronta i complessi requisiti di elevata disponibilità dei clienti per massimizzare la disponibilità dei sistemi. Documenta come trasferire le competenze ai team di vendita e di assistenza.

Per gli ambienti IBM i, viene utilizzato un approccio basato sull'attività per implementare l'elevata disponibilità. L'approccio basato sull'attività consente di progettare e creare una soluzione personalizzata a elevata disponibilità per la propria azienda.

Scheda tecnica

IBM PowerHA SystemMirror for i

Questa scheda tecnica illustra dettagliatamente la proposta di valore per IBM PowerHA System Mirror for i, progettato per un'elevata disponibilità e per il disaster recovery.