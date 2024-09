L'AI assistant builder di watsonx Orchestrate è un builder studio di nuova generazione che sfrutta la potenza dell'AI generativa e delle skill digitali per consentire alle organizzazioni e agli esperti di settore di creare in modo rapido e semplice assistenti AI nuovi e convincenti attraverso una potente esperienza a uso limitato di codice. Attraverso assistenti AI appositamente progettati, i clienti e i dipendenti possono completare facilmente attività e processi complessi grazie a un'esperienza in linguaggio naturale altamente coinvolgente.

L'esperienza di creazione di assistenti AI in watsonx Orchestrate offre ai builder l'accesso a uno studio di AI generativa e automazione a uso limitato di codice per la creazione di assistenti basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e radicati nel contesto aziendale, nei dati e nell'automazione. L'AI assistant builder consente di estendere gli investimenti nell'automazione e di scalare l'adozione attraverso un'interfaccia altamente conversazionale integrata con l'AI di cui ti puoi fidare. Le funzionalità di AI generativa sono fornite in modo nativo dagli LLM di IBM, affidabili e trasparenti, ottimizzati per funzioni aziendali specifiche. I builder hanno la flessibilità e il controllo di decidere quando e come sfruttare gli LLM, scegliendo un LLM di base, una base di contenuti, azioni guidate dall'AI e skill conversazionali. IBM® watsonx Orchestrate offre un'esperienza naturale e ottimizzata per clienti e dipendenti, guidandoli attraverso il completamento di processi in più fasi e lasciando che l'AI generativa si occupi delle attività più impegnative.