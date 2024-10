Che cos'è l'automazione IT?

L'automazione IT fa spesso parte di un'iniziativa di trasformazione digitale. In genere comporta l'utilizzo di software e altre tecnologie per automatizzare i processi IT manuali. L'automazione IT allevia la pressione sui professionisti IT man mano che aumentano le aspettative dei clienti.

Le aziende richiedono sempre più funzioni di prodotto nuove e migliorate, nonché tempi di inattività ridotti. Man mano che l'automazione IT richiede più lavoro manuale, i team possono dare priorità a queste attività di maggior valore per i propri clienti in modo più efficace.

Man mano che le organizzazioni di tutte le dimensioni adottano la tecnologia di automazione, i leader aziendali devono decidere come sfruttarla al meglio per integrare o migliorare il lavoro svolto dai loro dipendenti. Le organizzazioni stanno concentrando i loro sforzi di automazione sulla gestione delle attività IT per consentire alle aziende di aumentare la velocità di commercializzazione, accelerare i tempi di risposta ai clienti e mitigare eventuali minacce e rischi.

Le organizzazioni che automatizzano maggiormente i loro processi migliorano le loro offerte in diversi modi, inclusa la capacità di lanciare nuove soluzioni grazie a una maggiore efficienza e soddisfare l'aumento della domanda grazie alla maggiore scalabilità.



Inoltre, coloro che utilizzano una tecnologia automatizzata che risponde agli eventi interni ed esterni sono meglio attrezzati per rispondere alle sfide. Possono inoltre individuare più rapidamente nuove opportunità attraverso script e analisi dei dati in tempo reale.

L'automazione IT consente ai lavoratori di concentrarsi sull'aggiornamento delle competenze e sui problemi di livello superiore. Ad esempio, una maggiore larghezza di banda offre alle persone la capacità di concentrarsi sull'impatto di nuove tecnologie come l'AI generativa e il quantum computing. Può inoltre consentire loro di dedicare più tempo alla pianificazione strategica e alla costruzione di relazioni. Infine, l'eliminazione delle attività ripetitive e a basso impatto dai workload dei dipendenti aiuta a mantenere i dipendenti coinvolti e felici.