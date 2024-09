Che cosa sono la formazione e lo sviluppo?

I sistemi di AI possono elaborare le informazioni non strutturate in modo simile agli esseri umani. Questi sistemi comprendono i modelli linguistici e gli input sensoriali inclusi testo, immagini e segnali uditivi. I software basati sull'AI possono personalizzare il modo in cui i contenuti della formazione vengono erogati a uno studente in base al suo stile di apprendimento, suggerire contenuti in base alle prestazioni precedenti dello studente e prevedere quali informazioni saranno più importanti da apprendere in seguito.