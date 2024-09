I clienti Oracle possono utilizzare al meglio la potenza del centro di eccellenza di IBM Consulting per l'AI generativa, che conta oltre 1.000 consulenti con competenze specializzate nella GenAI, pronti ad accelerare la business transformation dei clienti con l'AI di livello aziendale di Oracle, IBM e altri partner dell'ecosistema. Il centro di eccellenza si affianca all'attività globale di AI e automazione di IBM Consulting e utilizza al meglio metodi collaudati come IBM Garage for Generative AI, in cui i consulenti IBM applicano una metodologia completa e collaborativa per aiutare i clienti ad accelerare l'innovazione nella categoria emergente dei foundation model per l'AI generativa. Ciò include l'ideazione e la definizione delle priorità dei casi d'uso rapidi, un approccio aperto e multi-modello alla selezione di architetture e formazione, nonché la messa a punto e la scalabilità dei modelli in base alle esigenze aziendali specifiche.